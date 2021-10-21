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13:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Производители масла жалуются на нехватку сырья

У переработчиков подсолнечника возникли сложности с закупкой сырья. По их данным, сельхозпроизводители придерживают продажи, что привело к снижению запасов семечки у маслозаводов и росту стоимости подсолнечника до 38−40 тыс. руб. за тонну. Это может вынудить переработчиков поднять цены и на свою продукцию. Ситуацией уже занялся Минсельхоз, где готовы пересмотреть параметры экспортной пошлины на масло, чтобы сдержать рост цен.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сельхозпроизводители снизили темпы продаж подсолнечника переработчикам в ожидании более высоких цен. Проблема обсуждалась на совещании в Минсельхозе 20 октября, рассказали «Ъ» участники встречи.

Ситуация уже привела к тому, что у переработчиков «крайне низкие запасы сырья», несмотря на высокий урожай подсолнечника в этом году и запретительные пошлины на экспорт культуры, отмечалось на совещании.

По словам источников «Ъ», замглавы Минсельхоза Оксана Лут попросила органы управления АПК регионов пояснить аграриям, что ожидание не имеет смысла: пошлина на экспорт подсолнечника отменена не будет, пока отрасль не сможет на 100% обеспечивать внутреннюю переработку.

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В Минсельхозе подтвердили «Ъ» существование проблемы.

С 1 июля 2021 года пошлина на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС повышена с 6,5% — до 50%. Мера должна была стабилизировать внутренние цены и обеспечить переработчиков доступным сырьем. По данным «Совэкона», урожай подсолнечника в этом году будет на уровне 14,8 млн тонн, что на 1,5 млн тонн больше, чем годом ранее. На прошлой неделе средняя стоимость подсолнечника выросла на 350 ₽, до 37,8 тыс. руб. за тонну, цены на подсолнечное масло остались на уровне 85,32 тыс. руб. за тонну, подсчитывали в «Совэконе».

Максим Решетников, глава Минэкономики, 12 октября, «Прайм»:
«Цены на мировых рынках продовольствия продолжают расти, и пока признаков разворота тренда нет».

Исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин подтверждает, что аграрии выбрали выжидательную позицию, ожидая роста цен.

По словам представителя ГК НМЖК (бренды Astoria, «Хозяюшка»), в регионах присутствия группы до 80% урожая подсолнечника остается у сельхозпроизводителей, что создает риски для сохранности семечки. Кроме того, из-за погодных условий может усложниться отгрузка, из-за чего аграрии не смогут оперативно продать подсолнечник, указывают в НМЖК. Там добавили, что пока заводы группы загружены, но НМЖК уже объясняет контрагентам риски.

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Директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» («Слобода», Altero) Михаил Хохлов напоминает, что в РФ действует и экспортная пошлина на масло, потому возможности переработчиков по повышению закупочных цен ограничены.

С 1 сентября пошлина на экспорт масла установлена в 70% от разницы между $1 тыс. за тонну и индикативной ценой, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента в $50 за тонну. По данным «Совэкона», на прошлой неделе подсолнечное масло в среднем стоило $1,35 тыс. за тонну (FOB).

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что текущий сезон способствует сдерживанию продаж подсолнечника: собрана сухая семечка, которую легче хранить даже небольшим хозяйствам. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько добавляет, что аграрии придерживают и другие масличные, в том числе сою.

По его словам, помимо позднего урожая в России и аналогичных проблем на Украине, причина — в росте цен на масла на мировых рынках.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, сельхозпроизводители выпускают на рынок небольшие партии семечек, так что переработка обеспечивается сырьем «с колес».

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По его словам, стоимость партий уже превышает 38 тыс. руб., что для переработчиков означает отрицательную рентабельность, а после объявления о режиме нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября цена предложения превысила 40 тыс. руб. за тонну.

В этих условиях переработчики будут вынуждены поднять цены на свою продукцию, предупреждает господин Мальцев.

В Минсельхозе заявили «Ъ», что готовы инициировать повышение экспортной пошлины на масло в случае значительного роста внутренних цен. Но переработчики рассчитывают, что выжидательная стратегия аграриев даст обратный эффект. По словам Михаила Хохлова, к концу года на рынке может сложиться профицит подсолнечника. А Михаил Мальцев прогнозирует, что стоимость семечки может упасть ниже 30 тыс. руб. за тонну.

Алексей Полухин

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