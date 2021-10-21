Производители масла жалуются на нехватку сырья

Сельхозпроизводители снизили темпы продаж подсолнечника переработчикам в ожидании более высоких цен. Проблема обсуждалась на совещании в Минсельхозе 20 октября, рассказали «Ъ» участники встречи.
Ситуация уже привела к тому, что у переработчиков «крайне низкие запасы сырья», несмотря на высокий урожай подсолнечника в этом году и запретительные пошлины на экспорт культуры, отмечалось на совещании.
По словам источников «Ъ», замглавы Минсельхоза Оксана Лут попросила органы управления АПК регионов пояснить аграриям, что ожидание не имеет смысла: пошлина на экспорт подсолнечника отменена не будет, пока отрасль не сможет на 100% обеспечивать внутреннюю переработку.
В Минсельхозе подтвердили «Ъ» существование проблемы.
С 1 июля 2021 года пошлина на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС повышена с 6,5% — до 50%. Мера должна была стабилизировать внутренние цены и обеспечить переработчиков доступным сырьем. По данным «Совэкона», урожай подсолнечника в этом году будет на уровне 14,8 млн тонн, что на 1,5 млн тонн больше, чем годом ранее. На прошлой неделе средняя стоимость подсолнечника выросла на 350 ₽, до 37,8 тыс. руб. за тонну, цены на подсолнечное масло остались на уровне 85,32 тыс. руб. за тонну, подсчитывали в «Совэконе».
Максим Решетников, глава Минэкономики, 12 октября, «Прайм»:
«Цены на мировых рынках продовольствия продолжают расти, и пока признаков разворота тренда нет».
Исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин подтверждает, что аграрии выбрали выжидательную позицию, ожидая роста цен.
По словам представителя ГК НМЖК (бренды Astoria, «Хозяюшка»), в регионах присутствия группы до 80% урожая подсолнечника остается у сельхозпроизводителей, что создает риски для сохранности семечки. Кроме того, из-за погодных условий может усложниться отгрузка, из-за чего аграрии не смогут оперативно продать подсолнечник, указывают в НМЖК. Там добавили, что пока заводы группы загружены, но НМЖК уже объясняет контрагентам риски.
Директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» («Слобода», Altero) Михаил Хохлов напоминает, что в РФ действует и экспортная пошлина на масло, потому возможности переработчиков по повышению закупочных цен ограничены.
С 1 сентября пошлина на экспорт масла установлена в 70% от разницы между $1 тыс. за тонну и индикативной ценой, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента в $50 за тонну. По данным «Совэкона», на прошлой неделе подсолнечное масло в среднем стоило $1,35 тыс. за тонну (FOB).
Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что текущий сезон способствует сдерживанию продаж подсолнечника: собрана сухая семечка, которую легче хранить даже небольшим хозяйствам. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько добавляет, что аграрии придерживают и другие масличные, в том числе сою.
По его словам, помимо позднего урожая в России и аналогичных проблем на Украине, причина — в росте цен на масла на мировых рынках.
По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, сельхозпроизводители выпускают на рынок небольшие партии семечек, так что переработка обеспечивается сырьем «с колес».
По его словам, стоимость партий уже превышает 38 тыс. руб., что для переработчиков означает отрицательную рентабельность, а после объявления о режиме нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября цена предложения превысила 40 тыс. руб. за тонну.
В этих условиях переработчики будут вынуждены поднять цены на свою продукцию, предупреждает господин Мальцев.
В Минсельхозе заявили «Ъ», что готовы инициировать повышение экспортной пошлины на масло в случае значительного роста внутренних цен. Но переработчики рассчитывают, что выжидательная стратегия аграриев даст обратный эффект. По словам Михаила Хохлова, к концу года на рынке может сложиться профицит подсолнечника. А Михаил Мальцев прогнозирует, что стоимость семечки может упасть ниже 30 тыс. руб. за тонну.
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