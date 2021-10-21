ФАС и Минсельхоз отчитаются за подорожание пшеницы

Виктория Абрамченко также поручила Федеральной таможенной службе (ФТС) обратить особое внимание на предотвращение нелегального вывоза зерна твердых сортов пшеницы из РФ. В аппарате вице-премьера подтвердили, что направили такие поручения в ведомства.
В сентябре крупнейшие производители макарон — «Макфа», «Барилла Рус», «Экстра М», «Самарские мельницы» и другие — попросили правительство принять меры, которые помогут сдержать подорожание твердой пшеницы.
По данным, приведенным в письме в кабмин (есть у «Известий»), с начала нового сезона (сельскохозяйственный год стартует в июле) по середину сентября сырье подорожало до 80%, причем рост продолжается. Это находит отражение в себестоимости продукции, ее готовят из двух ингредиентов — муки из твердых сортов пшеницы и воды, указали производители.
В торговых сетях «Лента», «Ашан» и «Утконос Онлайн» подтвердили «Известиям», что производители уже начали сообщать о подорожании продукции. В первых двух ритейлерах уточнили: закупочные цены выросли в среднем на 15−20%.
Среди причин роста цен на зерно производители макарон указали небольшие посевные площади под эту культуру, засушливую погоду, небольшой урожай в Казахстане, который обеспечивает 30−40% потребностей российских переработчиков в твердой пшенице. Как указано в обращении, на отечественный рынок влияет и мировая конъюнктура: цены на твердые сорта пшеницы выросли на 100% с мая по сентябрь, то есть с $375 до $750 за тонну. Это произошло из-за того, что основные экспортеры — США и Канада — снизили изготовление почти на 35%. Поэтому вывоз зерна крайне привлекателен, уверены производители макарон.
Они уверены, что плавающая пошлина не защищает внутренний рынок и нужны новые меры: введение дополнительной пошлины на пшеницу твердых сортов до конца августа 2022 года в $190−210 за тонну. Более того, компании предложили скоординировать работу в рамках ЕАЭС, чтобы российская пшеница не шла на экспорт под видом казахстанской. Плюс к этому бизнес предлагает расширить посевные площади и увеличить субсидии для стимуляции производства пшеницы.
Если меры не принять оперативно, внутреннему рынку может не хватить сырья, предупредили компании. Макароны из твердых сортов пшеницы достаточно популярны у россиян, отметили производители в своем письме. Они могут стать менее доступны: изготовители вынуждены повышать цены.