Банки могут обязать сообщать россиянам об их долгах

«Законопроектом предлагается закрепить обязанность кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) при кредитовании граждан. Значение ПДН позволяет наглядно демонстрировать заемщику, какую часть своих доходов он должен направлять на погашение имеющихся обязательств кредитного (заемного) характера. Проект закона также содержит положения об обязательном уведомлении граждан о риске неисполнения обязательств по кредиту (займу) при высоком значении ПДН (более 50%) для принятия гражданином взвешенного решения о необходимости получения потребительского кредита (займа)», — пояснили «Известиям» в пресс-службе регулятора.
Также в ЦБ подчеркнули, что «принятие законопроекта представляется очень важным с точки зрения обеспечения дополнительной защиты интересов кредиторов и заемщиков, повышения финансовой грамотности заемщиков».
По словам авторов законопроекта — экс-депутата Госдумы Игоря Дивинского и сенатора Николая Журавлева, несмотря на возложенные ЦБ обязательства на банки и МФО, закредитованность россиян продолжает расти, а уведомление о показателе долговой нагрузки сегодня носит рекомендательный характер.
Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что уровень закредитованности (рассчитываемый как отношение объема задолженности к среднегодовому доходу на домохозяйство) в России превышает 30%. Но это средняя цифра, есть данные о семьях, отдающих кредиторам более 80% своего совокупного годового дохода.
В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России в прошлом году составила 352,9 тыс. рублей (годом ранее — 301,4 тыс. рублей). Средняя просрочка — 15,7 тыс. рублей (годом ранее — 13,4 тыс. рублей), отметили в ОНФ.