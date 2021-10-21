Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 октябряПервое исполнение канкана, учреждение премии ТЭФИ и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
7Названы семь мифов о яйцах: правда или ложь
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
06:25 (мск), источник: Известия

Банки могут обязать сообщать россиянам об их долгах

Банки и МФО хотят законодательно обязать проверять долги россиян при выдаче кредитов на сумму от 10 тыс. рублей, рассчитывать показатель долговой нагрузки и сообщать гражданам о рисках его превышения. Как выяснили «Известия», такой законопроект Госдума рассмотрит в октябре. Документ получил поддержу правительства и ЦБ, который принял участие в его разработке.

Источник: Известия

«Законопроектом предлагается закрепить обязанность кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) при кредитовании граждан. Значение ПДН позволяет наглядно демонстрировать заемщику, какую часть своих доходов он должен направлять на погашение имеющихся обязательств кредитного (заемного) характера. Проект закона также содержит положения об обязательном уведомлении граждан о риске неисполнения обязательств по кредиту (займу) при высоком значении ПДН (более 50%) для принятия гражданином взвешенного решения о необходимости получения потребительского кредита (займа)», — пояснили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Также в ЦБ подчеркнули, что «принятие законопроекта представляется очень важным с точки зрения обеспечения дополнительной защиты интересов кредиторов и заемщиков, повышения финансовой грамотности заемщиков».

По словам авторов законопроекта — экс-депутата Госдумы Игоря Дивинского и сенатора Николая Журавлева, несмотря на возложенные ЦБ обязательства на банки и МФО, закредитованность россиян продолжает расти, а уведомление о показателе долговой нагрузки сегодня носит рекомендательный характер.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что уровень закредитованности (рассчитываемый как отношение объема задолженности к среднегодовому доходу на домохозяйство) в России превышает 30%. Но это средняя цифра, есть данные о семьях, отдающих кредиторам более 80% своего совокупного годового дохода.

В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России в прошлом году составила 352,9 тыс. рублей (годом ранее — 301,4 тыс. рублей). Средняя просрочка — 15,7 тыс. рублей (годом ранее — 13,4 тыс. рублей), отметили в ОНФ.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вспомнить за всё: власти могут обязать банки сообщать россиянам об их долгах
Система коридорная: цены на ОСАГО снова могут вырасти
Власти Чехии выразили намерение пересмотреть отношения с Россией
Нерабочие дни объявили в России: как это скажется на зарплате
Минпромторг объяснил, кто продолжит работу в нерабочие дни
Атакована американская база в Сирии
В России из-за цен на газ могут подорожать продукты
Снимок медуз от фотографа из России получил награду (фото)
В России могут ввести субсидии на установку солнечных батарей
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Главный "сюрприз" 2021 ждет нас уже весной
Россиян предупредили об аномальных морозах
Честно пройти техосмотр по новым правилам - нельзя
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Авто
Путин объявил нерабочие дни: куда можно уехать в эти даты? Авто Mail.ru рассказывает о пяти городах, куда можно отправиться на автомобиле на длинные ноябрьские праздники
Кино
Умер актер, сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе» Виктор Евграфов скончался на 74-м году жизни
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Gnezdo.ru
Планы Кремля по Донбассу: смена курса
Зеленский высказался об отставке Авакова
Усик - Джошуа: известна точная дата реванша
Раскрыта интрига выборов в Госдуму - 2021
Леди
67-летнюю Лайму Вайкуле не узнали на архивном фото Артистка разместила в сети кадр с Андреем Макаревичем
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь