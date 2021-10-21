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08:09 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор счел недопустимым взимать плату за исправление ошибок в авиабилете

Роспотребнадзор по Красноярскому краю вынес предостережение авиакомпании NordStar (входит в структуру ПАО «ГМК “Норильский никель”) о недопустимости взимания платы за изменение данных пассажира в авиабилете, следует из документа, с которым ознакомились “Известия”.

Источник: Известия

«Получены сведения о наличии в действиях АО “Авиакомпания “Нордстар” признаков нарушения закона “О защите прав потребителей”, выразившихся в навязывании потребителю платной дополнительной услуги по внесению изменения в отчество пассажира, стоимость которой была установлена авиаперевозчиком в размере 1 тыс. рублей”, — сказано в предостережении.

Согласно документу, NordStar в июле отказала пассажиру в перелете из Москвы в Анапу при регистрации на рейс после того, как он не согласился доплатить 1 тыс. рублей за внесение изменений в отчество, в котором была допущена ошибка при оформлении билета. После этого клиент обратился в управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

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Компания без согласия пассажира исправила ошибку в отчестве, после чего попросила его оплатить эту услугу, сказано в предостережении. Надзорный орган указал, что согласно закону «О защите прав потребителей» исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять допуслуги за плату, а также обуславливать приобретение одних услуг обязательным приобретением других.

Из федеральных авиационных правил следует, что отсутствие, неправильность или утеря проездного билета не влияют ни на существование, ни на действительность договора воздушной перевозки пассажира, заметил Роспотребнадзор.

NordStar не согласилась с решением службы, следует из письма гендиректора авиакомпании Леонида Мохова (есть у «Известий»).

В нем глава NordStar заверил, что действия перевозчика по внесению изменений в билет «полностью соответствуют авиационным правилам, так как установленный порядок предусматривает, что пассажир принимается к перевозке только после соответствующего оформления билета». Леонид Мохов добавил, что плата за переоформление документа не взимается только в случае вынужденных изменений, например, из-за неправильного оформления билета перевозчиком или уполномоченным агентом.

Во время загрузки произошла ошибка.
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