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11:38 (мск), источник: Газета.Ру

«Россияне испугались»: COVID-19 отменил ноябрьские путешествия по стране

В России объявили длинные выходные — нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября. При этом в ряде регионов ужесточают антиковидные ограничения, в связи с чем падает спрос на путешествия по стране в начале ноября, сообщили «Газете.Ru» в АТОР и РСТ. Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко тем временем призвал россиян в нерабочие дни не выходить из дома.

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Источник: Depositphotos

После сообщений об усилении антиковидных мер в российских регионах спрос на внутренние туры упал на 30%, сообщила «Газете.Ru» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе:

Спрос на отдых в России на ноябрьские праздники снизился практически на треть. Россияне испугались ограничительных мер и стали значительно реже бронировать путешествия по стране, чем ожидалось.

В Российском союзе туриндустрии также отметили снижение спроса — в особенности на южные направления.

«Часть туров отменяют, часть перебронируют. Хотя неделя с 30 октября по 7 ноября, как правило, один из высоких периодов в осеннем туризме. Обычно к этому времени выкуплены билеты и отели, потому что это стандартное время детских каникул, накладывающееся на праздники», — сообщила «Газете.Ru» вице-президент РСТ Ольга Санаева.

Она призвала власти регионов как можно скорее принять окончательное решение по ограничительным мерам, чтобы люди смогли строить планы.

«Это важно не только туристам, но и тем, кто их перевозит, кормит, размещает», — пояснила эксперт.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова призвала граждан воздержаться от поездок в другие регионы, так как еще не выработан высокий уровень коллективного иммунитета. Невакцинированные туристы могут перезаражать друг друга.

Она напомнила, что к осени этого года коллективный иммунитет должен был достигнуть 80%, но показатель оказался на уровне 45%.

Экс-главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко также призвал россиян отказаться от поездок по стране в длинные выходные.

«После новостей о нерабочей неделе все кинулись покупать билеты в Крым. Этого делать не надо. Перелет почти три часа, в самолетах по меньшей мере половина людей снимают маски, хотя часть авиакомпаний их выдают на входе, требуют не снимать. Это правильно, но не все это соблюдают, что уже в полете повышает риск заражения коронавирусом», — сообщил он «Газете.Ru».

Люди, собравшиеся на юг, не будут сидеть в номерах, а прогулки на набережных и в парках увеличат число контактов, порождающих риск заражения вирусом, продолжил Онищенко.

Надеюсь, в Крыму закроют многие объекты для туристов. Не надо ехать, потому что вероятность заразиться будет очень высокой именно там. Правительство идет на большие траты, останавливает экономику не для того, чтобы получить больше сраженных коронавирусом больных.
Геннадий Онищенко
академик РАН

Нерабочая неделя — это большие риски не только для экономики в целом, но и для «кошелька» граждан: если они потеряют здоровье, это обойдется им дороже, чем отдых, подчеркнул академик РАН.

«Терять здоровье нам ни к чему. Экономику останавливать ради того, чтоб кто-то поехал в Крым — тоже ни к чему. Лучше максимально изолироваться дома, в кругу семьи. У кого есть возможность — лучше поехать за город, закрыться на дачах. Этому способствует обещанная теплая погода в центральном регионе», — заключил он.

Мария Газарян

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