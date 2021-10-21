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10:27 (мск), источник: Телеканал 360°

Суд запретил продажу в России больше 60 смартфонов Samsung

Суд запретил продажу Samsung Galaxy Z Flip и еще 60 моделей смартфонов Samsung в России. Это связано с делом о запрете технологии Samsung Pay.

Источник: Depositphotos

Об этом со ссылкой на решение суда сообщило РИА «Новости». Иск подала швейцарская компания Sqwin SA, которая заявила, что сервис Samsung Pay нарушает ее права на изобретение «Системы электронных платежей».

Ввоз устройств с поддержкой Samsung Pay в Россию запретили в июле по решению Арбитражного суда Москвы. Причиной стал патентный спор. Правообладатель из Швейцарии обвинил южнокорейскую компанию в незаконном использовании технологии.

В судебном акте не приводились конкретные модели устройств, запрещенных к ввозу. В связи с этим в августе Sqwin SA подала ходатайство. И 19 октября суд вынес дополнительное решение. Оно содержит перечень из 61 модели. В список вошли смартфоны, начиная от Samsung Galaxy J5, выпущенного в 2017 году, заканчивая последними складывающимися Samsung Galaxy Fold и Samsung Galaxy Z Flip.

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