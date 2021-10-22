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13:03 (мск), источник: Forbes

Аналитики оценили влияние локдаунов в Москве и Подмосковье на рост экономики России

Локдауны в Москве и Московской области могут значительно повлиять на темпы роста российской экономики, предупредили аналитики Sova Capital. По их оценке, жесткие ограничения в столичном регионе могут стоить России 0,25−0,3% годового роста ВВП.

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Источник: РИА "Новости"

Введение локдаунов в Москве и Московской области может оказать значительное влияние на рост ВВП России в четвертом квартале этого года. Об этом говорится в записке аналитиков компании Sova Capital, с которой ознакомился Forbes.

Локдауны, вероятно, заметно повлияют на экономическую деятельность, отметили аналитики. Они пояснили, что доля Москвы и Подмосковья в валовом внутреннем продукте России составляет около 25%, при этом доля сектора услуг в ВРП Москвы достигает почти 77%. России в целом, по их оценке, ограничения в столичном регионе могут стоить 0,25−0,3% годового роста ВВП. В дальнейшем ситуация будет зависеть от того, какое число регионов введет жесткие локдауны и насколько долго в них будут действовать системы QR-кодов, говорится в сообщении.

Так как во время локдаунов закроются для посещения рестораны и кинотеатры, люди, вероятно, будут тратить больше денег на продукты, считают аналитики.

Они указали, что от этого выиграют продуктовые ретейлеры, интернет-ретейлеры и сервисы доставки еды и продуктов, а также социальные сети и разработчики компьютерных игр.

C 30 октября по 7 ноября в России вводятся нерабочие дни для сдерживания пандемии коронавируса. В дополнение к этой мере в Москве с 28 октября по 7 ноября запретят посещать рестораны, торговые центры, кинотеатры и салоны красоты, а также ограничат проведение массовых мероприятий и разрешат высшим или средним учебным заведениям проводить занятия только в дистанционном режиме. Подмосковье объявило о введении локдауна вслед за столицей.

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