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21:49 (мск), источник: РБК

Путин описал ситуацию на энергорынке фразой «мерзни, волчий хвост»

Президент метафорически описал ситуацию, прибегнув к образам из русской народной сказки «Лисичка-сестричка и Волк». Президент указал, что никакие страны не должны пытаться ограничить Россию в энергетической сфере.

Источник: РИА "Новости"

Страны Европы должны сами соблюдать международно-правовые нормы, о которых они говорят, и не пытаться ограничить Россию в энергетической сфере, иначе они сами могут попасть в тяжелую ситуацию. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

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«От нас все, в том числе европейцы, требовали, чтобы мы действовали в рамках этих международно-правовых норм. А сами они что, не собираются их выполнять что ли? От нас требуют выполнения, а сами не собираются выполнять? Этого не будет. А если они хотят ограничить нашу деятельность, в том числе в энергетике, ну это их право, пусть попробуют это сделать», — сказал Путин.

«Мы видим, что сейчас происходит на <…> европейском энергетическом рынке. Если они будут так действовать, безапелляционно, основываясь неизвестно на чем, то тогда ни к чему хорошему это не приведет», — продолжил президент.

Он метафорически описал ситуацию, прибегнув к образам из русской народной сказки «Лисичка-сестричка и Волк».

«Сказка известная, русской аудитории известная, когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит рядышком и приговаривает про себя: “Мерзни, мерзни волчий хвост!”. Вот если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать, как эти известные персонажи в русской сказке», — пояснил Путин.

На вопрос, кого он имел в виду под Волком, Путин ответил: «Волк тот, кто опустил хвост в прорубь зимой и пытается поймать там рыбку, в данном случае в мутной воде».

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