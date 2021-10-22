01:44 (мск), источник: Известия
Прием с пищей: производители колбасы и сосисок предупредили о подорожании продукции
Какие меры для стабилизации ситуации предложил Минсельхоз.
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Более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию на 7−20% с конца октября — начала ноября. Об этом «Известиям» сообщили представители крупных торговых сетей. Производители объясняют происходящее подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и целым рядом других причин. Ритейлеры рассматривают вопрос об изменении стоимости, но многие готовы увеличить цену товаров на полке лишь частично. В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что для стабилизации ситуации предпринимается комплекс мер. В их числе — выделение животноводческим предприятиям дополнительно 10 млрд рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.
Мясокомбинаты предупредили о повышении цен на свою продукцию (колбасы, сосиски, полуфабрикаты и др.) на 7−20% с конца октября — начала ноября. Такие уведомления ритейлу направили больше десятка крупнейших производителей, в том числе «Мираторг», «Останкино», «Дымов», «Клинский». Об этом «Известиям» рассказали в торговых сетях.
— За последний месяц мы получили более десяти писем от поставщиков мясной продукции с просьбой принять повышение цен на производимые ими товары, — сообщили в пресс-службе «Верного».
Там добавили, что сейчас ритейлер рассматривает вопрос о повышении цен, но «частично и только в случае обоснования такой меры».
По данным АКОРТ, большинство поставщиков категории «мясо» направили уведомления о повышении отпускных цен на свою продукцию в среднем на 8−10%. «Лента» получила от ряда изготовителей запросы на повышение стоимости свинины и говядины от 4 до 25% в зависимости от позиции.
По данным сети «Верный», больше всего могут подорожать готовые изделия, например биточки — на 10%, шницель куриный — до 18%, тефтели и котлеты из курицы — до 10%, фарш — до 12%. В компании добавили, что цены на салями и сосиски могут увеличиться на 10%.
В «Верном» рассказали, что также о росте цен заявляют производители мяса и птицы: на куриную тушку — на 8%, на филе — до 7%, на свинину и говядину — на 10−20%. Больше всего могут подорожать говяжья вырезка и свиные ребрышки, добавили в ритейлере.
Крупные производители в этом году уже в третий раз присылают письма о повышении стоимости продукции, сказал представитель «Верного». Ранее в октябре уже поступали уведомления о росте цен до 20%, и компания их не приняла. По словам представителя «Азбуки вкуса», о повышении стоимости продукции мясопереработчики начали уведомлять еще с июня 2021 года.
В пресс-службе «Черкизово» сказали, что компания вынуждена прибегать к корректировке цен. Однако производитель «старается повышать цены не чаще раза в год и не на социально значимые позиции», добавили там.
Готовится повысить цены на свою продукцию на 7% и «Окраина», сказал «Известиям» совладелец компании Виталий Деледивка. Он добавил, что подорожание было предложено с учетом сдерживания цен, ведь стоимость сырья для мясопереработки выросла гораздо больше. Говядина подорожала на 11%, курица — на 13%, свинина — на 29%, сказал Виталий Деледивка. По его словам, также в цене выросли упаковочные материалы — в среднем на 15%, моющие средства — на 35%, яичный меланж — на 20%.
Больше всего подорожала курятина — на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас 1 кг тушки стоит 160 рублей, зафиксировали в институте. Основная причина роста цен — сокращение объема предложения на рынке, связанное с заболеваниями птиц, из-за которых тушка имеет низкий вес и объем поголовья не достигает прошлогоднего уровня, сказали в организации.
По словам эксперта ИКАР Анны Кудряковой, сейчас цены за 1 кг свинины в живом весе превышают 140 рублей за килограмм, а стоимость полутуш — 200 рублей за килограмм, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 25−30%. На свинину высокий спрос из-за вспышки африканской чумы, которая снизила число поголовья, пояснила эксперт.
Говядина выросла в цене на 20% — стоимость полутуши коровы достигает 270−280 рублей за килограмм, быков — 320−350 рублей за килограмм. Подорожание произошло из-за сокращения объема поголовья на предприятиях. Также среди причин — увеличение расходов на содержание и выращивание животных, сказала Анна Кудрякова.
По данным Минсельхоза, с 2020 года на предприятиях по производству и переработке мяса растут издержки. Для стабилизации цен на этом рынке правительство приняло комплекс мер, напомнили «Известиям» в ведомстве. В 2021 году введена «плавающая» экспортная пошлина на зерно, на год продлен импорт основы для корма — сои и соевого шрота. Животноводам доступны льготные кредиты на закупку зерна, шротов, а также инвесткредиты на строительство и модернизацию объектов, сказали в министерстве.
В 2021 году предприятиям отрасли дополнительно выделят 10 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов, сообщили в ведомстве. В 2022 году распределение средств господдержки будет осуществляться с акцентом на эту подотрасль, сказали в Минсельхозе.
«Известия» также направили запросы в ФАС и Минпромторг.
Сейчас торговые сети предпринимают усилия, чтобы изменение цен на полке проходило комфортно для потребителей, в том числе демпфируют закупочные цены за счет экономии затрат, сказал «Известиям» представитель АКОРТ.
В пресс-службе «Верного» отметили, что компания не принимает повышения цен от поставщиков. В «Азбуке вкуса» еще не сформировали решение об изменении стоимости продукции и ведут переговоры с производителями, сказали в компании. «Ашан» также старается сдерживать рост цен на полке и принимает заявленные повышения от поставщиков частично и только в случае обоснования, сказали там. Любое повышение в каждом регионе рассматривается в индивидуальном порядке — цены удается сдерживать за счет собственного мясоперерабатывающего завода в Тамбовской области, добавили в компании.
В Х5 от комментариев отказались, в «Магните» на запрос «Известий» не ответили.
По его словам, в денежном выражении на мясо и мясную продукцию приходится 15% продаж потребительских товаров. Покупатели уже переключились с более дорогого мяса на более дешевое и следующее, что они могут сделать, — сократить его потребление, считает эксперт.