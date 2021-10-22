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13:37 (мск), источник: Смотрим

Банк России повысил ключевую ставку

В России ускорился рост цен, и ЦБ РФ вынужден вновь повысить ключевую ставку. Это решение должно снизить потребительское кредитование и спрос.

Источник: РИА "Новости"

Банк России 22 октября повысил ставку до 7,5% годовых. На предыдущем заседании 10 сентября регулятор повысил ключевую ставку с 6,5% до 6,75%.

К середине октября рост цен ускорился до 7,8%, и регулятор в шестой раз подряд вынужден повышать ставку, чтобы снизить потребительское кредитование и спрос.

В прошлом году Банк России впервые применил стимулирующую денежно-кредитную политику во время кризиса, начав в конце зимы быстрое снижение ставки с 6,25%. И уже в июле 2020 года ключевая ставка была снижена до исторического минимума в 4,25% годовых. Но из-за ослабления рубля и роста цен ЦБ был вынужден приостановить цикл смягчения.

По итогам 2020 года инфляция выросла до 4,9% с 3% в 2019 году. В итоге ЦБ РФ 19 марта 2021 года прервал историю рекордно низких ставок по кредитам и банковским вкладам и неожиданно повысил ставку впервые с 2018 года — с 4,25% до 4,5% годовых. До этого дня ставка снижалась. А 23 апреля ЦБ впервые с 2014 года повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта — с 4,5% до 5%. С тех пор ставка только растет.

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