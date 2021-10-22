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13:45 (мск), источник: Forbes

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые с лета прошлого года. Евро на торгах на Московской бирже также дешевеет и торгуется ниже отметки в 82 рубля.

ЦБ: $ 70.8623   -0.13 € 82.4979   -0.14 ММВБ: $ 70.2300   -0.86 € 81.7475   -0.91
Источник: Reuters

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года, свидетельствуют данные торговой площадки. Доллар дешевел по сравнению с закрытием торгов предыдущего дня более чем на 1,2 рубля и опускался до отметки в 69,815 рубля.

Евро также дешевеет и торгуется ниже 82 рублей впервые с июля прошлого года. Евопейская валюта также падала в цене почти на 1,2 рубля, опускаясь до минимума в 81,28 рубля.

Российский рубль укрепляется на решении Банка России, в шестой раз подряд повысившего ключевую ставку, на этот раз сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых.

ЦБ повышает ключевую ставку с весны 2021 года — тогда она выросла на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых. В апреле и июне рост составил 0,5 п.п. В июле ЦБ повысил ставку сразу на 1 п.п. — до 6,5% годовых, в сентябре она выросла еще на 0,5 п.п. — до 6,75% годовых.

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