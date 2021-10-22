13:45 (мск), источник: Forbes
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые с лета прошлого года. Евро на торгах на Московской бирже также дешевеет и торгуется ниже отметки в 82 рубля.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года, свидетельствуют данные торговой площадки. Доллар дешевел по сравнению с закрытием торгов предыдущего дня более чем на 1,2 рубля и опускался до отметки в 69,815 рубля.
Евро также дешевеет и торгуется ниже 82 рублей впервые с июля прошлого года. Евопейская валюта также падала в цене почти на 1,2 рубля, опускаясь до минимума в 81,28 рубля.
Российский рубль укрепляется на решении Банка России, в шестой раз подряд повысившего ключевую ставку, на этот раз сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых.
ЦБ повышает ключевую ставку с весны 2021 года — тогда она выросла на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых. В апреле и июне рост составил 0,5 п.п. В июле ЦБ повысил ставку сразу на 1 п.п. — до 6,5% годовых, в сентябре она выросла еще на 0,5 п.п. — до 6,75% годовых.