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22:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский предложил «Газпрому» скидку 50% на транзит сверх контракта

Киев готов предоставить «Газпрому» скидку на транзит природного газа в Европу для увеличения объема поставок и ослабления энергетического кризиса, возникшего в регионе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg. По словам украинского президента, предложение касается транзита газа сверх установленных контрактом с российской компанией 40 млрд куб. м.

Источник: Reuters

«Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран — потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но и у “Газпрома” есть дополнительные мощности. Учитывая текущий тариф, скидка составит, как я предполагаю, 50%», — сказал Зеленский.

Украинский президент заверил, что Киев гарантирует транзит газа, а также особые антикризисные условия для транзита сверх объемов, предусмотренных по контракту. Украинский президент убежден, что если соглашение не будет достигнуто прямо сейчас, то предстоящей зимой потери Европы будут огромными. По мнению Зеленского, остановить кризис могут быстрые скоординированные меры.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил Евросоюзу дополнительный объем транзита газа объемом 55 млрд куб. м газа по «специальным условиям».

За последние два месяца в Европе резко выросли цены на газ. По состоянию на пятницу, 22 октября, цена за 1 тыс. куб. м. при открытии торгов на ICE Futures достигла $1050.

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