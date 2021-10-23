«Газпром» пригрозил остановить поставки газа в Молдавию

Долг Молдавии за газ составляет $433 млн, вина за «весьма сложную» ситуацию лежит на Кишиневе, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. С учетом просроченных платежей долг достигает $709 млн, добавил он.
«Газпром» готов продлить газовый контракт с Молдавией, но только если долг будет полностью погашен, продолжил он.
«Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. “Газпром” и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Но если оплата не будет произведена полностью и новый контракт не будет подписан в срок, «Газпром» остановит поставки в Молдавию, также заявил Куприянов. Он отметил, что «здесь нет никакой политики»: — «Газпром» не может работать себе в убыток.
По его словам, у «Газпрома» вызывает непонимание появившаяся информация о планах властей Молдовы ликвидировать предприятие «Молдова-газ», которое задолжало российской компании за газ. «За полученный товар надо платить вовремя», — заключил он.
Ранее, 13 октября, власти Молдавии ввели в стране режим повышенной готовности в области энергетики, чтобы «ответственные учреждения» смогли принять меры по защите граждан и энергобезопасности страны. Так, правительство пообещало разработать пакет компенсаций из-за подорожания природного газа.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица 19 октября заявила, что страна столкнулась с серьезным кризисом на фоне резкого роста цен на газ во всем мире. По ее словам, молдавские власти уже в течение двух месяцев ведут переговоры с «Газпромом» для снижения цен на топливо, однако охарактеризовала их как «непростые».
Спустя несколько дней, 22 октября, парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение из-за роста цен на газ. Он будет действовать 30 дней — с 22 октября по 20 ноября.
Гаврилица назвала введение режима ЧП «техническим решением», которое позволит закупить необходимый объем природного газа из альтернативных источников в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
В тот же день на сайте Минобороны Молдавии появилось сообщение, что на Вечном огне был отключен газ из-за критической энергетической ситуации. Россотрудничество в свою очередь предложило оплатить счета за газ для Вечного огня, «если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма». Позднее подачу газа на Вечном огне в Кишиневе восстановили. Гаврилица назвала произошедшее технической ошибкой.
Позднее стало известно, что премьер-министр Молдавии направила Украине письмо с просьбой помочь определенным объемом газа во избежание сложной ситуации. Глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев передаст Кишиневу газ на условиях возврата.
Контракт на поставку газа между Россией и Молдавией был заключен в 2006 году и затем неоднократно продлевался. Срок действия договора истекал 30 сентября, и тогда стороны продлили его до конца октября. Стоимость газа пересматривается на основе формулы, которая учитывает динамику цен на мировом рынке.
У Молдавии начал расти долг перед «Газпромом» в связи с тем, что потребители Приднестровья, которым в 2011—2019 годах поставлялся газ, не платили за него. В 2019 году «Газпром» подал иск на $329,55 млн о взыскании с «Молдова-газа» задолженности, иск был удовлетворен. В 2020 году «Газпром» вновь обратился в суд, требуя взыскать $246,41 млн за газ.
Андрей Гатинский, Виктория Тютина
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