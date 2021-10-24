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00:54 (мск), источник: Forbes

В Венесуэле бензин подорожает в 20 раз

Венесуэла повысит с 24 октября субсидированные цены на бензин до 10 сентимо (0,1 боливара) за 1 литр, говорится в сообщении на сайте государственной нефтяной компании PDVSA (на испанском языке). Стоимость субсидированного топлива в стране вырастет сразу в 20 раз, но все равно останется одной из самых низких в мире, отметил Bloomberg.

Источник: AP 2021

PDVSA объяснила изменение цены коррекцией в соответствии с проведенной деноминацией боливара. С 1 октября Венесуэла запустила новую валюту — «цифровой боливар», которая сократила предыдущую на шесть нулей.

Это второе повышение субсидированных цен с июня 2020 года, когда правительство президента страны Николаса Мадуро отказалось от заморозки цен, добавил Bloomberg.

Даже после роста в 20 раз бензин в Венесуэле остается одним из самых дешевых в мире, заметил Bloomberg. До повышения он стоил 0,1 цента США за литр, теперь будет стоить 2,3 цента США — лишь малая доля от того, сколько топливо стоит в большинстве стран, сообщило агентство. Для сравнения: в Москве стоимость Аи-92 начинается от 44,5 рубля, что примерно равно 63 центам США.

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С июня 2020 года в Венесуэле есть две цены на бензин: помимо субсидированной, есть еще одна, которая составляет 50 центов США за литр, отметил Reuters. Месячная квота на субсидированный бензин составляет в Венесуэле 120 литров, и правительство не уточнило, будет ли меняться эта цифра, добавило агентство. По его подсчетам, в Венесуэле из 500 АЗС бензин часто продают 1000 станций, из них 500 — по субсидированным ценам и 500 — по долларовым ценам. Остальные работают нерегулярно.

Венесуэла с начала 2019 года находится под санкциями США, которые ограничивают возможности страны по экспорту нефти, ее главного продукта. Вашингтон пригрозил в том числе другим странам наказанием за ведение бизнеса с PDVSA.

В августе Reuters сообщал, что правительство Мадуро договаривалось об обмене нефти на еду. Прежде Каракас менял нефть на дизельное топливо и водовозы из Мексики, использовал ее для погашения долгов. В январе 2021 года Bloomberg утверждал, что венесуэльская нефть тайно поставляется в Китай.

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