Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества с МФО и СМС-бомберами

Эксперты по кибербезопасности зафиксировали новый способ обмана, с помощью которого мошенники получают займы в МФО на свои карты, используя персональные данные жертв. О схеме с использованием так называемых СМС-бомберов, РБК рассказал Артем Гавриченков, советник гендиректора Qrator Labs.
Мошенники берут телефон жертвы и ее паспортные данные из слитой базы персональных данных; номер телефона пытаются зарегистрировать на тридцати-сорока различных ресурсах, по несколько раз на каждом. Регистрация не проходит, но на телефон жертвы в течение 10−15 минут падает около двухсот SMS с кодами о регистрации; параллельно с разными ресурсами мошенники пытаются зарегистрироваться с помощью номера жертвы на сайтах микрофинансовых организаций, которые поддерживают подтверждение аккаунта с помощью кода из SMS; затем злоумышленники связываются с жертвой в мессенджерах Telegram или Whatsapp, входят в доверие и уговаривают прислать скриншот экрана с входящими SMS якобы для того, чтобы помочь разобраться в ситуации (проверочные коды отображаются в предпросмотре SMS).
Далее они с помощью этой информации и паспортных данных оформляют микрокредит. «Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из SMS, он просит прислать скриншот экрана с SMS, так что стопор в голове “нельзя пересылать коды из SMS” плохо срабатывает», — объясняет Гавриченков. Он добавляет, что люди пугаются, когда им приходит множество SMS от разных компаний. «Напуганного человека проще застать врасплох, поэтому он соглашается на предложение помощи», — подчеркнул Гавриченков. Сами СМС-бомберы используются давно, но кража денег через МФО — это их новая цель, добавил он.
«Лаборатория Касперского» знает о таком методе обмана, но не может уточнить, когда он появился. Если пользователь отправит скриншот, то злоумышленники оформят жертве кредит, так как для некоторых МФО номер телефона является достаточным для микрозайма — реальные деньги от МФО уходят на карту мошенников, а пользователь остается с оформленным долгом, рассказывает эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.
Специалисты компании «Инфосистемы Джет» массово с этой разновидностью мошеннической схемы не сталкивались. Опрошенные РБК крупнейшие МФО и саморегулируемая организация «МиР» такую схему пока не фиксировали.
«В старой схеме, когда жертву убеждали, что “с вашего счета переводят деньги, на вас оформляют кредит”, разумный человек шел в интернет-банк, не видел таких операций и задавал вопрос: “А почему не приходят уведомления?” Мошенники же не очень ловко объясняли причины», — рассуждает начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. В текущей схеме все выглядит более реалистично: все входящие сообщения легитимны, наверняка можно позвонить и проверить попытку регистрации на таких ресурсах, и там их подтвердят, отмечает эксперт.
«Атака может длиться значительно время, накаляя обстановку до максимума. После чего злоумышленники звонят и просят скриншот, на котором среди всего прочего будет код доступа на сайт микрофинансовой организации», — отметил Чебышев.
2−2,5% от всех займов в МФО приходятся на кредиты, которые мошенники оформляют на третьих лиц, при этом основная схема связана с выдачей именно онлайн-займов, рассказала РБК руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Микрофинансовый рынок борется с этой проблемой, разрабатывает более серьезные механизмы проверки, за счет чего количество таких случаев сокращается, добавила Лазарева.
Дистанционные займы — достаточно дорогой с операционной точки зрения сегмент, поэтому позволить себе такие сервисы могут только крупные и ряд средних участников рынка, объясняет директор СРО «МиР» Елена Стратьева. По ее словам, для оформления займа действительно могут понадобиться только паспортные данные, СМС и номер карты для зачисления средств, но сами МФО проводят дополнительную проверку клиентов по нескольким факторам. Поэтому, по мнению Стратьевой, выдача займа просто по заполненному в анкете номеру паспорта и СМС-подтверждению маловероятна.
Каждая заявка клиента проходит скоринговую систему, она включает в себя антифрод-модель, которая анализирует более 180 параметров: нетипичность обращения данного клиента в МФО по кредитной истории, его мобильное или компьютерное устройство, место и регион входа на сайт компании и т. д., поделилась управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева.
Для оформления займа в МФК «МигКредит» также необходимо указать СНИЛС или ИНН (при выдаче до 15 тыс. руб.) или пройти полную идентификацию при выдаче более крупных займов, рассказал руководитель направления предотвращения мошенничества МФК «МигКредит» Константин Дедюкиев. У МФО, работающих онлайн, также есть ограничение срока действия кода из СМС при его отправке для подтверждения номера телефона и на этапе подписания договора — обычно не более минуты, уточнила Киселева: «С учетом такого небольшого временного промежутка и того, что от жертвы необходимо получить два кода, оформление займа по такой мошеннической схеме маловероятно».
Мошенники знают, что только одного паспорта и номера телефона обычно недостаточно для оформления займа, поэтому стараются держать постоянный контакт с человеком, от имени которого они оформляют микрозайм, добавляет директор по безопасности ГК Eqvanta Антон Грунтов. Мошенническое оформление возможно в случае, если мошенник в «сговоре» с клиентом, считает председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов: «Например, когда мошенник обещает клиенту “помощь” в получении заемных денежных средств и для этого клиенту необходимо выполнять все инструкции мошенника».
По мнению представителя службы безопасности МФК «Займер» (принадлежит Robocash Group), описанная схема слишком сложная для массового применения злоумышленниками. Он отметил, что мошенники в этой схеме используют настоящий номер жертвы, а не свой, для того, чтобы было сложнее найти преступников, поскольку фактически договор займа подписан в электронном виде самим владельцем.
На рынке МФО отсутствует механизм сопоставления банковской карты и паспортных данных клиента, который был бы максимально эффективным для борьбы со всеми видами мошенничества, подчеркнул Корнилов: «Самый простой механизм, который позволит избежать реализации именно этой схемы, — указывать код в конце длинного СМС, а не в начале».
Евгения Чернышова, Юлия Кошкина
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