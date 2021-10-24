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09:46 (мск), источник: Аргументы и факты

Более трети россиян сменили работу из-за пандемии

Чаще всего сотрудники покидали такие сферы, как бухгалтерия, финансы, банки, образование, наука, розничная торговля.

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Источник: Агентство «Москва»

Пандемия COVID-19 нанесла существенный ущерб рынку труда, а также стала для многих временем перемен, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования «Зарплаты.ру».

Отмечается, что около 37% россиян во время пандемии стали работать в другой сфере.

Причинами смены работы называли: закрытие организации (14%), проблемы с зарплатой (46%), сокращения и дополнительная нагрузка (по 20%). 43% респондентов получили дополнительное образование или прошли курсы переквалификации.

Чаще всего сотрудники покидали такие сферы, как бухгалтерия, финансы, банки, образование, наука, розничная торговля и переходили в IT — 11%, в сферу услуг −14%. 6% опрошенных открыли свое дело.

Ранее российские компании назвали основные причины увольнения сотрудников. Чаще всего с работником расстаются из-за аморальных поступков и плохих отношений с коллективом.

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