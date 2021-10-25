Новые требования к аэропортам привели к остановке рейсов

«Ъ» ознакомился с письмом ассоциации «Аэропорт» (в нее входят 42 аэропорта, в том числе Домодедово, Казань, Архангельск, Иркутск, Якутск, Горно-Алтайск и другие) министру транспорта Виталию Савельеву от 20 октября. В нем участники рынка просят приостановить и пересмотреть требования к безопасности малых аэропортов.
Новые требования заработали с 5 октября, когда вступило в силу постановление правительства № 1603 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности». С этого дня посадочные площадки, принимающие воздушные суда вместимостью от 20 пассажиров, должны быть оснащены оборудованием для видеомониторинга территорий и досмотра багажа, системами оповещения и сигнализацией. Вокруг территории должны быть обеспечены регулярное патрулирование и присутствие групп быстрого реагирования.
По оценкам «Аэропорта», из 2,2 тыс. аэродромов, вертодромов и посадочных площадок России критериям соответствуют менее 10% объектов.
От всех остальных, говорится в обращении, выполнение предписаний потребует в целом 3−4 млрд руб. вложений и привлечения около 10 тыс. специалистов. Помимо разовых затрат на закупку техники, ежегодные расходы на ее обслуживание, а также зарплаты персоналу потребуют от каждой площадки 10−50 млн руб. расходов, подсчитали в ассоциации. Ее гендиректор Виктор Горбачев уточнил «Ъ», что Минтранс не гарантировал отсутствия претензий к площадкам за неисполнение новых требований.
О том, что Минтранс готов скорректировать постановление «в сторону смягчения требований», 12 октября заявлял замминистра Александр Суханов. В новой версии, по его словам, положения «значительно упрощены» и предусматривают дифференцированный подход исходя из пассажиропотока и типа площадок. Она, сообщил чиновник, уже согласована с ФСБ и МВД и получила положительные заключения Минэкономики и Минюста.
Но по действующему законодательству нормативные акты могут вступать в силу только с 1 сентября или 1 марта, поэтому измененное постановление может появиться не ранее весны 2022 года.
«Учитывая, что проблема насущная и актуальная, чтобы снять напряжение, мы прорабатываем вопрос о внесении изменений в действующее постановление и продлении (разработки нового проекта.— “Ъ”) на год», — утверждал Суханов.
Но отрасль не готова возвращаться к работе без гарантий отсутствия санкций за несоответствие требованиям. С 5 октября авиакомпания СиЛА и ее дочернее авиапредприятие «Аэросервис» превентивно приостановили полеты в Забайкалье, на Алтае, в Иркутской и Томской областях.
Полеты почти на 30 площадках не будут возобновлены, пока авиавласти не гарантируют мораторий на привлечение операторов к ответственности за неисполнение действующих требований, сообщил «Ъ» совладелец СиЛА Андрей Богданов.
По словам Богданова, с окончательной версией проекта участники отрасли не ознакомлены и не готовы продолжать работу под угрозой санкций или приостановки деятельности.
«Это принципиальное решение. Нам грозят крупные штрафы от Ространснадзора и прокуратуры, никто не хочет копить “галочки” за административные нарушения, которые могут перерасти в уголовное преследование или дисквалификацию руководителя: никаких гарантий, что этого не произойдет сегодня, нет, и никому возобновление перелетов на свой страх и риск не нужно», — говорит он. В Минтрансе и Ространснадзоре «Ъ» не ответили.
Каждый день промедления с отменой постановления грозит коллапсом малой авиации и увеличивает риски неосвоения бюджетных субсидий на региональные перевозки, подчеркивает гендиректор аэропорта Горно-Алтайск Сергей Круглов. Он также настаивает на полной отмене требований к небольшим площадкам: «Документ не стоит ни замораживать, ни реанимировать, ни приостанавливать— необходимо признать ошибку и полностью исключить эти требования».
По его словам, издержки даже на минимальное обеспечение требований составят миллионы рублей, которые операторы будут вынуждены заложить в тарифы на обслуживание авиакомпаний. В результате, по оценке господина Круглова, стоимость билетов вырастет в ближайшие два года в три-пять раз.
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