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02:40 (мск), источник: Известия

Уровень долговой нагрузки россиян достиг 35% дохода

С начала года уровень долговой нагрузки россиян существенно вырос: с 27% до 35%. То есть сейчас в среднем заемщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств. Такие расчеты приведены в «Карте кредитной активности» проекта Народного фронта «За права заемщиков». Как указано в исследовании ОНФ (на основе данных ЦБ, Росстата и крупнейших БКИ), по итогам первого полугодия 2021-го задолженность россиян по кредитам увеличилась на 13,6% и достигла 22,64 трлн рублей. В годовом выражении (к июню 2020-го) показатель продемонстрировал впечатляющие темпы роста — 23,8%.

Источник: Известия

Наиболее закредитованными регионами страны стали республики Тыва (78%), Калмыкия (64%), Ленинградская область (50%), Удмуртия (50%) и Чувашия (50%).

Лучшие показатели по уровню долговой нагрузки демонстрируют кавказские Чечня (13%), Дагестан (11%), Ингушетия (11%), Крым (5%) и Севастополь (6%).

И хотя в абсолютном выражении уровень просроченной задолженности вырос в первом полугодии с 888,3 млрд рублей до 946,6 млрд рублей, а средний размер просроченного кредита — с 15,7 тыс. рублей до 17,4 тыс., доля «плохих» долгов уменьшилась. Так, средний по стране уровень просрочки в первой половине 2021-го снизился на 0,3 п.п. и составил 4,2%. По сравнению с июнем 2020-го показатель сократился на 0,2 п.п.

«Таким образом, мы видим, что с увеличением общего объема задолженности выросли и абсолютные цифры просрочки, однако более медленными темпами, что говорит об улучшении платежной дисциплины российских граждан», — указано в исследовании ОНФ.

Изменения в поведении заемщиков отмечают и коллекторы. Всё больше граждан понимают, что кредитные обязательства необходимо выполнить, сказал «Известиям» президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

— Поэтому в своей работе коллекторские агентства стали реже сталкиваться с категоричными отказниками, — подчеркнул он.

По словам Эльмана Мехтиева, сейчас высокий уровень просрочки определяется по-прежнему финансовыми трудностями. Но он не исключил, что доля «плохих» долгов в дальнейшем может снизиться. Например, за счет желания признать себя банкротом. Сейчас лишь 5% должников заявляют о таком намерении, уточнил эксперт.

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