Уровень долговой нагрузки россиян достиг 35% дохода

Наиболее закредитованными регионами страны стали республики Тыва (78%), Калмыкия (64%), Ленинградская область (50%), Удмуртия (50%) и Чувашия (50%).
Лучшие показатели по уровню долговой нагрузки демонстрируют кавказские Чечня (13%), Дагестан (11%), Ингушетия (11%), Крым (5%) и Севастополь (6%).
И хотя в абсолютном выражении уровень просроченной задолженности вырос в первом полугодии с 888,3 млрд рублей до 946,6 млрд рублей, а средний размер просроченного кредита — с 15,7 тыс. рублей до 17,4 тыс., доля «плохих» долгов уменьшилась. Так, средний по стране уровень просрочки в первой половине 2021-го снизился на 0,3 п.п. и составил 4,2%. По сравнению с июнем 2020-го показатель сократился на 0,2 п.п.
«Таким образом, мы видим, что с увеличением общего объема задолженности выросли и абсолютные цифры просрочки, однако более медленными темпами, что говорит об улучшении платежной дисциплины российских граждан», — указано в исследовании ОНФ.
Изменения в поведении заемщиков отмечают и коллекторы. Всё больше граждан понимают, что кредитные обязательства необходимо выполнить, сказал «Известиям» президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.
— Поэтому в своей работе коллекторские агентства стали реже сталкиваться с категоричными отказниками, — подчеркнул он.
По словам Эльмана Мехтиева, сейчас высокий уровень просрочки определяется по-прежнему финансовыми трудностями. Но он не исключил, что доля «плохих» долгов в дальнейшем может снизиться. Например, за счет желания признать себя банкротом. Сейчас лишь 5% должников заявляют о таком намерении, уточнил эксперт.