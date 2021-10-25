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10:19 (мск), источник: РБК

Эксперты сообщили о росте медианной зарплаты в России почти на 10%

По итогам третьего квартала 2021 года медианные заработные платы в России выросли на 9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в совместном исследовании «СберИндекса» и сервиса «Работа.ру» (есть у РБК).

Источник: Reuters

Медианная зарплата означает, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест — выше, то есть речь идет о зарплате, которую получает среднестатистический работник в России. По данным экспертов, сильнее всего показатель вырос в следующих отраслях:

  • информационные технологии и связь — 13,5%;
  • финансы и страхование — 13,1%;
  • торговля — 12,9%;
  • гостиницы и общепит — 12,8%;
  • строительство — 12,5%;
  • добыча полезных ископаемых — 10,7%;
  • сельское хозяйство — 10,3%;
  • обрабатывающие производства — 10%;
  • транспортировка и хранение — 9,5%;
  • государственное управление — 8,8%.

Более сдержанную динамику показала медианная зарплата в сферах образования и здравоохранения — 6,4% и минус 0,9% соответственно. Как отмечают аналитики, в этой части экономики доходы существенно возросли в период пандемии, поэтому в третьем квартале сравнение с 2020 годом выглядит не так выигрышно.

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По данным экспертов, за июль—сентябрь 2021 года фонд оплаты труда (ФОТ, общий объем затрат компании на оплату труда персонала, в него входят зарплата, командировочные, премии, надбавки и другие выплаты) вырос на 13,8% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

В июне Росстат впервые рассчитал медианную зарплату по новой методике, на основе административных данных Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах с зарплат. Ведомство проанализировало записи более 75 млн человек и учитывало заработки в малом бизнесе и у индивидуальных предпринимателей, тогда как средняя зарплата считается только по данным средних и крупных предприятий. По подсчетам Росстата, медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 год составила 32 422 ₽ и оказалась в полтора раза ниже средней номинальной зарплаты в организациях, которая в прошлом году была равна 51 352 ₽

Росстат произвел расчеты в связи с новым порядком определения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с начала года. Теперь он привязан к медианной зарплате, а не к потребительской корзине, как было раньше. В 2021 году МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты, или 12 792 ₽ В следующем году он вырастет до 13 617 ₽, сообщал Минтруд.

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