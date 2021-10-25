Эксперты сообщили о росте медианной зарплаты в России почти на 10%

Медианная зарплата означает, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест — выше, то есть речь идет о зарплате, которую получает среднестатистический работник в России. По данным экспертов, сильнее всего показатель вырос в следующих отраслях:
Более сдержанную динамику показала медианная зарплата в сферах образования и здравоохранения — 6,4% и минус 0,9% соответственно. Как отмечают аналитики, в этой части экономики доходы существенно возросли в период пандемии, поэтому в третьем квартале сравнение с 2020 годом выглядит не так выигрышно.
По данным экспертов, за июль—сентябрь 2021 года фонд оплаты труда (ФОТ, общий объем затрат компании на оплату труда персонала, в него входят зарплата, командировочные, премии, надбавки и другие выплаты) вырос на 13,8% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.
В июне Росстат впервые рассчитал медианную зарплату по новой методике, на основе административных данных Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах с зарплат. Ведомство проанализировало записи более 75 млн человек и учитывало заработки в малом бизнесе и у индивидуальных предпринимателей, тогда как средняя зарплата считается только по данным средних и крупных предприятий. По подсчетам Росстата, медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 год составила 32 422 ₽ и оказалась в полтора раза ниже средней номинальной зарплаты в организациях, которая в прошлом году была равна 51 352 ₽
Росстат произвел расчеты в связи с новым порядком определения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с начала года. Теперь он привязан к медианной зарплате, а не к потребительской корзине, как было раньше. В 2021 году МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты, или 12 792 ₽ В следующем году он вырастет до 13 617 ₽, сообщал Минтруд.