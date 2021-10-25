Молдавия перед новыми переговорами с «Газпромом» договорилась о поставках газа с Польшей

В ходе брифинга вице-премьер Андрей Спыну заявил, что на 27 октября у него намечена встреча с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. «Переговоры проходят сложно, но мы хотим подписать долгосрочный контракт», — сообщил он. Спыну уточнил, что Молдавия ведет поиск дополнительных источников закупки газа у других поставщиков на время переговоров о новом контракте с «Газпромом».
Сегодня между молдавской компанией Energocom и польской госкомпанией PGNiG был заключен контракт на пробную поставку в Молдову 1 млн кубов газа (Молдавия потребляет около 1,1 млрд кубометров в год).
Цена поставки не раскрывается, известно, что в тендере участвовали семь заявок. Об этом сообщает Reuters.
Кроме того, сегодня, по информации «Интерфакса», в Москве побывала делегация Партии социалистов, которая встретилась с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Потерявшие власть в Молдавии социалисты просили Россию пойти на дополнительные уступки и компромиссы по поставкам газа, ссылаясь на неопытность новых властей в переговорах. Договориться с Москвой, по данным агентства, социалисты не смогли.
Прошлые переговоры проходили в Москве 21—22 октября, и закончились безрезультатно. «Газпром» прекратит поставки в Молдавию с 1 декабря, если с республикой не будет подписан новый контракт. Газовая компания предлагает контракт по рыночной цене со скидкой в 25%. Единственным условием получения скидки являлся возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности за поставленный газ в объеме около $700 млн без учета Приднестровья. Кишенев с этой оценкой не согласен.