21:25 (мск), источник: Известия
Новак спрогнозировал сроки восстановления спроса на нефть
Спрос на нефть достигнет допандемийного уровня к концу лета 2022 года. Таким прогнозом 25 октября поделился вице-премьер РФ Александр Новак.
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По его словам, Россия ожидает, что на встрече 4 ноября ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 400 тыс. баррелей ежедневно. Это было согласовано ранее.
Он затруднился с ответом на вопрос, достигнут ли цены на нефть рекордного уровня, как это произошло с ценами на газ.
«Спрос может снизиться, поскольку всё еще сохраняется неопределенность. Мы также видим, что по миру распространяется еще одна волна пандемии», — цитирует его Reuters.
Организация стран-экспортеров нефти повысила свои целевые показатели добычи на 400 тыс баррелей в сутки в сентябре.
Ранее в этот день мировые цены на нефть ускорили рост до 1,1−1,5%. Стоимость американской марки WTI поднялась выше $85 за баррель впервые с октября 2014 года.
11 октября финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин заявил, что нефть растет в связи с общим ростом энергоносителей, которые реагируют на рекордные цены на газ, но их неминуемо ждет коррекция в диапазоне $80−75 за баррель.
Президент России Владимир Путин, вице-премьер Александр Новак и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко допускали подорожание нефти до $100 за баррель.
Как отмечал российский лидер, РФ соблюдает обязательства по сокращению добычи нефти в рамках договоренности ОПЕК+. Он отметил, что страна делает всё, чтобы нефтяной рынок «стабилизировался окончательно».