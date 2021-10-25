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25 октября, источник: ТАСС

Байден заявил, что ущерб от глобального потепления в этом году в США достиг $100 млрд

Президент сообщил, что правительство выделило $150 млн на ремонт, замену и помощь в аренде жилья и другие нужды.

Источник: AP 2021

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов оценивают ущерб от глобального потепления в нынешнем году в $100 млрд. Об этом сообщил в понедельник президент США Джо Байден, выступая в штате Нью-Джерси.

«Только в этом году глобальное потепление нанесло нам ущерб на сумму более $1 трлн, простите, $100 млрд», — отметил глава государства. Он напомнил, что в середине сентября посетил Нью-Джерси, который пострадал от последствий урагана «Ида». Удар стихии американский лидер связал с изменением климата.

С тех пор, продолжил Байден, федеральное правительство «одобрило заявления о предоставлении помощи примерно от 30 тыс. жителей штата, а также выделило $150 млн на ремонт, замену и помощь в аренде жилья и другие нужды». «В период с 2010 по 2020 год в этом штате произошло 24 экстремальных погодных явления», — добавил Байден.

Ураган четвертой категории «Ида» обрушился на штат Луизиана 29 августа, тогда более миллиона потребителей лишились электроснабжения. Отголоски «Иды» привели к проливным дождям и наводнениям в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания.

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