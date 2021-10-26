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05:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Банки сообщили властям Гонконга о риске потерять статус международного центра

Азиатская ассоциация индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (ASIFMA, объединяет 150 банков и управляющих компаний) обратилась к главе минфина Гонконга Полу Чану с просьбой предоставить четкий план снятия ограничений по COVID-19, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на письмо ассоциации.

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Источник: AFP 2021

Власти Гонконга не намерены снимать ограничения на международные поездки до тех пор, пока в городе не будет ни одного случая заражения коронавирусом. Члены ASIFMA утверждают, что эта политика грозит подорвать статус Гонконга как финансового центра.

Письмо господину Чану было подписано гендиректором ASIFMA Марком Остеном. По его словам, члены ассоциации «боятся, что если Гонконг не разработает и не представит ясную и проработанную стратегию отказа от текущей политики “нуля случаев”, как это сделали многие другие юрисдикции, то Гонконг рискует потерять свой ключевой международный статус».

South China Morning Post отмечает, что в городе действует система разрешений на послабление мер по COVID-19, но к 22 октября из 385 заявлений были одобрены только 86.

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявляла, что считает связи с материковым Китаем, также работающим по принципу «нуля случаев», более важным, чем связи города с зарубежьем. «Конечно, международные поездки важны, международный бизнес важен, но, если сравнивать, то материк более важен», — говорила она в начале октября (цитата по Bloomberg).

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