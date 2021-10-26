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21:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина предложила России продлить газовый контракт

Гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о том, что Киев предложил России продлить контракт на транзит газа до окончания настоящего соглашения, действующего до 2024 года. Об этом он заявил в интервью «ТСН», передает РИА Новости.

Источник: Reuters

По его словам, на сегодняшний день Украина готова подписать контракт на следующие 10−15 лет с объемами транзита не менее 45 миллиардов кубометров газа в год. Тем не менее, Макогон отметил, что Москва так и не ответила на данное предложение.

Глава украинской компании также подчеркнул, что гарантии по сохранению транзита через украинскую территорию, которые дали США и Германия, носят декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами. «Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт», — добавил он.

Помимо этого Макогон призвал точно определить термин «использовать газ как оружие», так как, по его мнению, Россия уже делает это, о чем свидетельствует происходящее в Европе.

По условиям соглашения по строительству «Северного потока-2», которого в июле достигли Германия и США, поставки российского газа через территорию Украины должны продолжиться и после запуска нового газопровода. В частности, из договоренностей следует, что Берлин берет на себя обязательство проконтролировать продолжение транзита и обеспечить тем самым энергетическую безопасность Украины.

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