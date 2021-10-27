Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 октября"Черная суббота" во время Карибского кризиса, начало движения по БАМу и другие события этого дня
Фоторепортажи
9В какие приметы и суеверия верят медики
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
10:41 (мск), источник: Forbes

Маск стал самым богатым человеком в истории

Благодаря отчетности Tesla и заказу электромобилей компанией Hertz рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн, а ее гендиректор Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов состояний богатейших.

Источник: Reuters

Forbes оценивал состояние Маска в $271,3 млрд на момент закрытия рынков в понедельник, что примерно на $41,7 млрд больше, чем в пятницу. Причина — в 13%-ном скачке акций Tesla и более 16 млн опционов на акции Tesla стоимостью $16,1 млрд.

Состояние Маска впервые приближается к $300 млрд.

Основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком за время составления рейтинга богатейших людей Америки в начале этого месяца, возглавив список с состоянием $201 млрд. Когда в июле акции Amazon достигли пика, его состояние выросло до $212 млрд — на $59,3 млрд меньше, чем сейчас у Маска. Состояние основателя Microsoft Билла Гейтса ненадолго превысило $100 млрд в апреле 1999 года, во время пика пузыря доткомов. С поправкой на инфляцию сегодня это чуть более $165 млрд.

Когда в 1982 году Forbes впервые начал считать состояние миллиардеров, самым богатым человеком в Америке был судовой магнат Дэниел Людвиг, состояние которого составляло $2 млрд, или около $5,5 млрд на сегодня.

21% -ная доля Маска в Tesla (без учета кредитных обязательств) — основная часть его состояния, но он также владеет миноритарной долей в SpaceX, которую основал в 2002 году. После февральского раунда финансирования этот бизнес был оценен инвесторами в $74 млрд.

Вы не найдете в портфеле Маска большого количества недвижимости или других ценных активов. Несмотря на свое богатство, миллиардер, рожденный в Южной Африке, ведет относительно скромный образ жизни. Весной 2020 года он пообещал избавиться от большей части имущества, в том числе полдюжины калифорнийских особняков.

По состоянию на июнь основной резиденцией Маска был «складной сборный» арендованный дом размером с однокомнатную квартиру в Бока-Чика, штат Техас, где SpaceX производит свои ракеты.

На состояние Маска может повлиять политика. В понедельник, 25 октября, он осудил последние налоговые предложения, которые, как надеются демократы, могут помочь им финансировать новый бюджетный план. По данным СМИ, он потребует от миллиардеров и тех, кто зарабатывает более $100 млн в течение как минимум трех лет, ежегодно платить повышенные налоги на возросшую стоимость их акций и облигации. Это было бы особенно обременительно для Маска, который владеет большей частью своего огромного состояния в публично торгуемых акциях Tesla.

«В конце концов, у них заканчиваются деньги других людей, и они приходят за вами», — написал он в Twitter после того, как его собственный капитал вырос более чем на $41 млрд за один день.

Элизабет Бриер

Перевод Юли Сапроновой

 10 богатейших семей России — 2021. Рейтинг Forbes
Декларации 2021: сколько заработал Путин и кто стал самым богатым чиновником
Западные дипломаты допустили прокачку водорода по «СП-2»
За нарушение режима нерабочих дней будут штрафовать
Нарушителей антиковидного режима будет искать полиция
В России отказались от одобренного Путиным «Рысачка»
В Канаде нашли затонувший корабль, боровшийся с нацистами
Власти Москвы закрывают алкомаркеты на время локдауна
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
5 причин, почему каршеринг выгоднее своего авто
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Hi-Tech
10 легендарных телефонов, навсегда изменивших мобильную индустрию Гениальная раскладушка Motorola и самая первая «лопата» Samsung
Горячие темы на Авто
Кто? Кто? Кто? 260
5 часов назад, Новости Проезд по платным дорогам в России подорожает в два-три раза Минтранс опубликовал проект постановления, согласно которому, российские водители будут платить, как европейские 215
Ещё немног о климате. 212
Все молчите ;) 193
Кино
Богомолов заменил в спектакле Зудину Миркурбановым Режиссер убрал актрису из своей новой постановки
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Марк Богатырев впервые показал сына от Арнгольц
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Леди
История борьбы 56-летней россиянки с раком груди растрогала сеть «Все будет хорошо», – чаще всего слышит от родственников и друзей человек, который столкнулся с онкологическим диагнозом.
Дом
В США продали особняк Аль Капоне
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
7 интерьеров, где удалось вписать музыкальные инструменты
7 зарубежных ванных комнат с дешевой мебелью
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь