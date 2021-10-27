10:13 (мск), источник: Ведомости
Власти Москвы закрывают алкомаркеты на время локдауна
Чтобы избежать этого, такие магазины планируют включить в ассортимент продукты питания.
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Десятки магазинов в Москве, торгующих преимущественно алкоголем, получили уведомления от управ и префектур районов города о приостановке работы во время локдауна с 28 октября по 7 ноября. Об этом «Ведомостям» сообщил сотрудник одной из алкогольных компаний. Эту информацию подтвердили и владельцы четырех сетей таких магазинов. В частности, сеть бутиков Wine Room получила такие письма от префектуры Юго-Западного административного округа Москвы, а также от управы Пресненского района, сообщил ее управляющий Евгений Дьячков. Аналогичное письмо от управы района Кунцево пришло в компанию «Е-вино» (управляет двумя винотеками), говорит заместитель генерального директора компании Дмитрий Кузнецов. Есть такое обращение и у одного из трех бутиков Winemafia, расположенного в новой Москве, рассказывает владелец компании Аарон Коффманн.
Власти районов, по их словам, ссылаются на указ мэра Москвы Сергея Собянина от 21октября 2021 г. № 62-УМ. Согласно этому документу, в период локдауна должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%. Такие предприятия «должны [приостановить работу], если у них нет более 30% товаров первой необходимости или продуктов», уточняет представитель департамента торговли и услуг Москвы.
Сами опрошенные «Ведомостями» предприниматели с таким подходом не согласны. По закону о торговле алкоголь относится к продовольствию, напоминает Дьячков. Все три собеседника «Ведомостей» уверяют, что в предыдущий локдаун таких требований от властей не было и они продолжали работу.
Действительно, в соответствии с законом о торговле алкоголь отнесен к продовольственным товарам, поэтому логика в позиции алкомаркетов есть, говорит адвокат Orchards Петр Мацкевич. Формулировки указа могут породить споры: есть распоряжение департамента торговли, которое закрепляет порядок определения такой 30% доли, говорит Алексей Добрынин, управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper. Но распоряжение регламентирует исключительно порядок определения доли непродовольственных товаров. Значит бизнес может подумать, что имеет право торговать, продовольственными товарами без ограничения, говорит он.
Для того чтобы не попасть под ограничения, предприниматели уже готовятся расширить ассортимент. «В крайнем случае, если окажется, что требования управ придется соблюдать, “Е-вино” готово расширить ассортимент, добавив крупы и другие востребованные продукты», — сказал Кузнецов. Такие же планы и у Коффманна: компания также планирует торговать товарами первой необходимости и продуктами питания — куриными яйцами, средствами гигиены, крупами, макаронами
По словам сотрудника одной из алкогольных компаний, подобные требования получают именно небольшие компании, а крупные сети алкомаркетов («Красное & белое», «Ароматный мир»
В Москве более 1300 алкомаркетов и винотек, специализирующихся преимущественно на алкоголе, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Посчитать, какая часть попадет под ограничения, сложно, говорит он. Собеседник в одной из алкогольных компаний считает, что под ограничения попадут порядка 200 магазинов. Бенефициаром подобного запрета может стать сеть магазинов у дома с расширенным ассортиментом алкоголя «Красное & белое» (их в Москве на 1 июля 2021 г. более 460), полагает Бурмистров. Получить комментарии этой компании вчера не удалось.