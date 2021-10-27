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11:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Туристы стали массово отменять бронь в отелях Крыма из-за QR-кодов

Туристы начали отказываться от отдыха в отелях Крыма после того, как региональные власти разрешили гостиницам заселять клиентов только при наличии отрицательного ПЦР-теста или QR-кода. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления ряда экспертов. По их словам, сегодня люди вместо отеля выбирают заселение в частном секторе или отдают предпочтение отдыху за рубежом.

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Источник: РИА "Новости"

По словам генерального директора курортного комплекса Феодосии «Алые паруса» Анны Нерозиной, информацию об отказах фиксируют отельеры из разных городов России. «После внедрения QR-кодов уже можно сделать следующий прогноз. На бронирование отелей повлияет в объеме 15−20% (мы сейчас ведем обзвон забронировавших на ближайшие две недели), все-таки путешествующие люди к данному решению были уже готовы, ранее подобные меры уже вводил Краснодарский край, например», — сообщила эксперт.

По ее прогнозу, наиболее сильно могут пострадать заведения, зависящие от потока гостей из города, — рестораны, спа-центр, спортзал, магазин сувениров и концертная касса.

Падение доходов может составить порядка 50−80%, а восстановление объема доходов займет минимум три месяца, считает Нерозина.

В свою очередь, генеральный директор ялтинского комплекса Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян сообщил, что после введения обязательных QR-кодов нагрузка колл-центра выросла на 150%, а загрузка отеля снизилась также на 15−20%. По его словам, отдых за границей выбрало около 20% гостей, отказавшихся от размещения в отелях.

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По словам председателя Крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, речь идет о массовых отменах, однако об ажиотажных бронированиях на ноябрьские праздники речи не идет — они были на уровне обычного года, как в доковидный период, уточнил эксперт. Маковей прогнозирует, что средняя загрузка официальных средств размещения на ноябрьских праздниках составит 25−30%. Он поддерживает ужесточение ограничительных мер, но называет их запоздалыми и слишком резкими. По словам эксперта, введенные ограничения могут привести к перераспределению турпотока в пользу нелегальных гостиниц и частного сектора.

Власти Крыма ужесточили правила заселения привитых туристов в отелях 22 октября. Теперь обязательным условием для заселения в гостиницы, пансионаты и санатории региона является наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или QR-кода.

Во время загрузки произошла ошибка.
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