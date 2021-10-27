Росстат и Минэкономики сообщили об ускорении инфляции

С 19 по 25 октября цены на гречневую крупу выросли на 0,9%, на вареные колбасы и маргарин — на 0,7%, говядину, пшеничную муку, рис и вермишель — на 0,6%, на макаронные изделия — на 0,5%. Куриные яйца в среднем по стране подорожали на 2,1%.
Цены на сахар-песок выросли на 0,6%. Цены на подсолнечное масло в среднем увеличились на 0,3%. Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,8%. Цены на соль снизились на 0,2%.
Банк России оценит текущую динамику инфляции на заседании совета директоров в декабре. "Базовый прогноз инфляции на 2021 год по итогам октябрьского заседания совета директоров — 7,4−7,9%.
Банк России, как всегда, всесторонне оценит текущие темпы роста цен на декабрьском заседании по ставке на основе всей информации, которая поступит к дате заседания совета директоров.
Совет директоров допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях«, — прокомментировали “Интерфаксу” в ЦБ недельные данные по инфляции.