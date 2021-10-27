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20:27 (мск), источник: РБК

Банк России объяснил необходимость выпуска цифрового рубля

Банк России разрабатывает собственную цифровую валюту для повышения доступности и удобства платежных сервисов, а также снижения стоимости таких услуг для граждан и бизнеса. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, цифровой рубль наравне с наличными и безналичными деньгами станет одним из инструментов расчета.

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Источник: Reuters

«Человек сам сможет выбрать, какой именно формой рубля ему удобнее расплачиваться в тех или иных обстоятельствах. Еще раз подчеркну, что все три формы денег будут находиться в обращении, никаких ограничений не будет», — пояснила Скоробогатова.

Платформа Банка России предоставит одинаковые условия для всех граждан и для бизнеса с точки зрения тарифов, времени перевода и отсутствия лимитов на те суммы, которые будут храниться в их кошельках, добавила первый зампред ЦБ.

По словам Скоробогатовой, три четверти банковских организаций подтвердили, что предложенная регулятором двухуровневая розничная модель цифрового рубля является наиболее рациональной и перспективной. Именно мелкие и средние банки видят для себя больше возможностей в цифровом рубле, чем недостатков, отметила Скоробогатова.

«У них (мелких и средних банков — РБК) наконец-то появится возможность конкурировать и предлагать клиентам другие услуги, а не только платежи, которые монопольно находятся у отдельных участников рынка», — резюмировала первый зампред ЦБ.

Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России. Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и наличные, он может использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к интернету.

Банк России планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году. Для этого к концу текущего года будет представлен прототип платформы новой валюты.

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