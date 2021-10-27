Банк России объяснил необходимость выпуска цифрового рубля

«Человек сам сможет выбрать, какой именно формой рубля ему удобнее расплачиваться в тех или иных обстоятельствах. Еще раз подчеркну, что все три формы денег будут находиться в обращении, никаких ограничений не будет», — пояснила Скоробогатова.
Платформа Банка России предоставит одинаковые условия для всех граждан и для бизнеса с точки зрения тарифов, времени перевода и отсутствия лимитов на те суммы, которые будут храниться в их кошельках, добавила первый зампред ЦБ.
По словам Скоробогатовой, три четверти банковских организаций подтвердили, что предложенная регулятором двухуровневая розничная модель цифрового рубля является наиболее рациональной и перспективной. Именно мелкие и средние банки видят для себя больше возможностей в цифровом рубле, чем недостатков, отметила Скоробогатова.
«У них (мелких и средних банков — РБК) наконец-то появится возможность конкурировать и предлагать клиентам другие услуги, а не только платежи, которые монопольно находятся у отдельных участников рынка», — резюмировала первый зампред ЦБ.
Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России. Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и наличные, он может использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к интернету.
Банк России планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году. Для этого к концу текущего года будет представлен прототип платформы новой валюты.