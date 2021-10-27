Украина возобновит импорт электроэнергии из России в ноябре

Ранее Минэнерго Украины заявляло, что страна не нуждается в электричестве из России и Белоруссии. Однако сегодня стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не стала продлять на ноябрь запрет на импорт электроэнергии из этих стран. Причиной источники называли низкие запасы угля и риски дефицита электроэнергии.
Всего в аукционе участвовали 10 компаний. Цена МВтч составила около 0,01 доллара.
Электроэнергию купили ООО «Стимекс» — 250 МВт, ООО «Энергопоставщик» — 100 МВт, ООО «Артлекс-Энерджи» — 126 МВт; ООО «ОНК-Групп» — 500 МВт, ООО «Электротрейдинг Групп» — 290 МВт, ООО «Электро Партнерс» — 80 МВт, ООО «Де Трейдинг» — 200 МВт, ООО «Эру Трейдинг» — 654 МВт. В аукционе также участвовали ООО «Юг Энерго Сбыт» и «Новая-Энергетическая-Компания».
Ранее украинский «Энергоатом» выкупил почти всю предложенную мощность для импорта электроэнергии из Белоруссии в ноябре (885 МВт из 900 МВт), вторым победителем аукциона стало ООО «Электро Комьюнити»(15 МВт).
Украина осенью 2019 года начала импортировать электроэнергию из России после четырех лет перерыва. В апреле 2020 года импорт прекратился из-за пандемии. В начале 2021 года Украина возобновила импорт, но в мае вновь его прекратила.