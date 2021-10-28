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05:43 (мск), источник: РБК

Счетная палата оценила расходы регионов на борьбу с пандемией

Счетная палата подсчитала, сколько регионы потратили на борьбу с пандемией в 2020 году. В расчете на человека показатель в субъектах значительно отличается. Больше всего он оказался на Чукотке, меньше всего — в Чечне.

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Источник: РИА "Новости"

Российские регионы потратили в 2020 году на мероприятия по преодолению последствий пандемии почти 1,1 трлн руб., говорится в бюллетене Счетной палаты.

«Общий объем дополнительных расходов, обусловленных реализацией в регионах мероприятий по предотвращению последствий коронавирусной инфекции, в 2020 году составил 1 093,6 млрд руб.», — подсчитали в ведомстве.

Бюджетные деньги в основном были направлены на поддержку сферы здравоохранения, социальное обеспечение населения и на поддержку малого и среднего бизнеса.

Поскольку сумма расходов на исполнение мер по борьбе с последствиями коронавируса не ограничена, а их список не конкретизирован, соответствующие расходы в расчете на одного человека по регионам «значительно различались», отметили в Счетной палате.

В десятку регионов, в которых зафиксировали наибольший объем расходов в расчете на одного человека, вошли:

  • Чукотский автономный округ — 32,1 тыс. руб.
  • Ямало-Ненецкий автономный округ — 29 тыс.
  • Москва — 27,1 тыс.
  • Камчатский край — 14,5 тыс.
  • Магаданская область — 13,3 тыс.
  • Московская область — 12,4 тыс.
  • Якутия — 11,8 тыс.
  • Санкт-Петербург — 10,8 тыс.
  • Республика Алтай — 10,5 тыс.
  • Мурманская область — 10,4 тыс. руб.

Наименьший объем расходов зарегистрирован в Ярославской и Тамбовской областях — 2,9 тыс. руб. на человека, а также Орловской, Липецкой, Брянской областях и Краснодарском крае — 2,6 тыс. руб. Замыкает эту десятку регионов Чечня с 2,4 тыс. руб.

Источниками финансирования расходов субъектов были как деньги, выделенные из федерального бюджета, так и региональные средства. В частности, в 2020 году правительство направило регионам 503,1 млрд руб. безвозмездных поступлений. «Учитывая, что общие расходы на преодоление пандемии составили 1 093,6 млрд руб., выделенные правительством регионам средства (с учетом дотаций) обеспечили их покрытие на 71,6%», — говорится в бюллетене Счетной палаты.

В последние же недели на фоне роста числа заразившихся COVID-19 Россия тратит на борьбу с пандемией в среднем около 3,6 млрд руб. в день, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Помимо этого, Минфин и Минздрав подготовили предложения о дополнительных ассигнованиях на поддержку системы обязательного медицинского страхования на сумму свыше 50 млрд руб. Несмотря на все трудности, нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи гражданам, пояснил Силуанов.

Виктория Полякова

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