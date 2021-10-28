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20:29 (мск), источник: РБК

«Газпром» заявил о готовности покрыть треть роста потребления газа в мире

«Газпром» в 2021 году нарастил добычу газа на фоне высокого спроса на топливо, сообщается на его сайте. За девять с половиной месяцев она выросла на 16,6% (56,7 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Источник: Reuters

«За счет увеличения объемов добычи газа “Газпрома” в 2021 году может быть покрыто около трети прироста потребления газа в мире», — заявили в пресс-службе компании.

По предварительным подсчетам, в этом году потребление вырастет на 150 млрд куб. м и составит 4,2 трлн куб. м. Как отметили в компании, самый большой рост спроса на газ фиксируется в России, Китае и европейских странах — на ключевых рынках «Газпрома».

Российская компания добавила, что эксперты прогнозируют значительный рост потребления газа в мире, «несмотря на изменение ценовой конъюнктуры — рост цен на газ в Азии и Европе, — а также новые инициативы по декарбонизации экономики».

На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что закачает в российские подземные хранилища газа (ПХГ) рекордные объемы — 72,6 млрд куб. м. Суточная производительность российских ПХГ, по заявлению пресс-службы, выйдет на «беспрецедентный уровень» — 847,9 млн куб. м.

Компания пояснила, что необходимо восполнить запасы, потраченные за прошлый отопительный сезон. Тогда из хранилищ подняли максимальный для российской отрасли объем газа.

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Этой осенью на фоне дефицита в европейских хранилищах цены на газ в Европе побили рекордные значения. В США и ЕС предположили, что Россия могла повлиять на рынок с целью ускорить одобрение запуска «Северного потока-2», который ожидает одобрения немецкого и европейского регуляторов. Москва эти обвинения отвергает.

27 октября президент Владимир Путин поручил «Газпрому» начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах, после того как компания завершит закачку в российские. По словам Путина, это даст возможность «надежно, стабильно и ритмично» выполнять контрактные обязательства по поставкам газа в Европу в осенне-зимний период и «создаст благоприятную ситуацию, более, во всяком случае, благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».

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