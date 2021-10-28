21:44 (мск), источник: Lenta.Ru
Facebook сменит название
Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что компания сменит название на Meta с четверга, 28 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Теперь мы называемся Meta», — сказал он. Цукерберг также представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.
«Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего “после”. Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», — сказал Цукерберг. По словам основателя компании, пользователям Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов компании.
В июле вице-президент Facebook Эндрю Босуорт объявил о создании виртуальной вселенной, где пользователи смогут «телепортироваться» сквозь цифровые пространства. К «метавселенной» смогут подключаться юзеры в режимах VR (виртуальной) или AR (дополненной реальностей), чтобы вместе играть, общаться или работать.