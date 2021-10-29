ЦБ выявил новый тип «игровых» финансовых пирамид

ЦБ выявил распространение нового типа финансовых пирамид в России в форме «онлайн инвестиционных игр», рассказал РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Таких проектов немного, они составляют 8% от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года финансовых пирамид. «Некоторые из них только начинают раскручиваться», — добавил Лях.
Как работают игры-пирамиды
Подобные финансовые пирамиды «привлекают граждан возможностью легкого заработка и своей простотой, игровой формой», объяснил глава департамента ЦБ: «Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но, для того чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых или родственников».
Таким образом, принцип такой игры — это сетевой маркетинг, как и в финансовых пирамидах. «Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас», — подчеркнул Лях, добавив, что такие проекты опасны, «потому что здесь и младшее поколение, и дети могут пострадать». Средства для участия в проекте перечисляются через личный кабинет на сайте различными способами, включая электронные платежные средства, криптовалюты. «Компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, но, как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу», — отметил глава департамента.
На волне интереса к цифровым активам, в первую очередь к NFT, то есть к невзаимозаменяемым криптографическим токенам, появляется огромное количество новых, в том числе игровых, платформ, которые ЦБ расценивает как финансовые пирамиды, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Многие, хотя и далеко не все, действительно таковыми и являются, добавляет он.
По словам юриста, мошенники могут строить пирамиды на основе идей одной из первых онлайн-игр, использующих технологию NFT, — это CryptoKitties, созданная на основе криптовалюты Etherium. CryptoKitties — онлайн-игра, разработанная канадской студией Dapper Labs, в которой игроки приобретают виртуальных кошек, обладающих уникальным цифровым сертификатом, разводят и продают их. BBC сообщала, что средняя стоимость такой кошки составляет порядка $250, но может достигать и миллионов.
«90% NFT-игр сейчас построены ровно по такому же принципу», — указывает эксперт. По его словам, участники такого проекта покупают и продают внутри игры некие вещи за криптовалюту, которые за пределами этой игры никакой стоимости не имеют и никак не могут быть конвертированы во что-либо еще. «Условные активы имеют ценность только до тех пор, пока на них есть спрос, а он создается самой игрой. Нет игры — нет спроса, пузырь лопается, инвесторы остаются ни с чем», — предупреждает эксперт. По его словам, бороться с такими проектами сложно, потому что криптовалюты обеспечивают и децентрализацию, и анонимность, которые не позволяют ни определить конечных бенефициаров, ни отследить финансовые потоки.
«Безусловно, пугают активность и фантазии мошенников на пути придумывания все новых схем заработка», — говорит эксперт проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев. С другой стороны, вызывает беспокойство, что люди могут относиться к подобным инвестиционным проектам серьезно, а не как к развлечению, добавляет он.
Как мошенники меняют схемы
Всего за девять месяцев ЦБ выявил 424 финансовые пирамиды, из них 278 за третий квартал. Для сравнения, за первые три квартала 2020 года ЦБ зафиксировал работу 140 пирамид.
В последнее время деятельность мошенников также отличается созданием множества небольших «пирамидок», работающих «под одной крышей». «У них могут быть связанные названия, общие узнаваемые детали, но главное — все платежи идут в один карман или нескольким связанным между собой людям. Такая форма используется в том числе для того, чтобы не привлекать к своей деятельности внимание Банка России, правоохранительных органов», — рассказал Валерий Лях.
Большинство пирамид привлекают деньги с помощью криптовалюты или под видом инвестиций в нее, отметил глава департамента ЦБ. Такие интернет-проекты предлагают «заработать» с помощью «уникальных трейдеров», способных «за очень короткий срок преумножить ваши деньги». «Это классическая история финансового обмана, только продается она под видом инвестиций на рынке акций или других финансовых инструментов, инвестиций в крипторынок, — констатировал он. — Высокая волатильность криптовалюты, естественно, тоже привлекает людей, которые видят, что вчера она стоила, например, $1000 за единицу, а сегодня — уже в 5 раз больше». Самое главное — как только граждане передают криптовалюты или деньги для криптовалюты в такие интернет-проекты, эти средства тут же оказываются в кошельках мошенников, обратно никто ничего не получает, заключил Лях.
Признаки финансовой пирамиды, по версии ЦБ
- Обещание доходности инвестиций существенно выше той, которую предлагают банки
- Непрозрачные механизмы инвестирования средств в компании, предлагающей вкладывать деньги через нее
- Обещание выплачивать проценты из средств, поступивших от новых участников
- Отсутствие у организации лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке, а также отсутствие информации о компании в реестрах ЦБ
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