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09:10 (мск), источник: ТАСС

Премьер Молдавии заявила, что рассчитывает на помощь ЕС в решении энергетического кризиса

Руководство ЕС ранее уже предоставило Кишиневу помощь в размере €60 млн на эти цели.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Молдавия ожидает более активной поддержки со стороны Евросоюза в вопросе закупок газа у альтернативных поставщиков, пока правительство ведет переговоры с целью заключения долгосрочного контракта с «Газпромом». Об этом сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в опубликованном в пятницу интервью газете Financial Times.

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«В течение следующих нескольких недель друзья Молдавии должны активизировать [свои усилия]. Иначе стране придется очень нелегко в политическом, социальном и экономическом плане», — предупредила она.

По оценке премьера, в случае отсутствия приемлемого для Кишинева соглашения с «Газпромом» Молдавии придется потратить €800 млн на закупки газа у других стран в течение ближайших пяти месяцев, чтобы удовлетворить зимний спрос в республике. «Это те четыре-пять месяцев, когда ЕС действительно должен абсолютно четко дать понять, что он поддерживает Молдавию. <…> Нужды нашей страны очень малы <…> по европейским меркам. Мы надеемся, что сможем рассчитывать на дальнейшую поддержку», — добавила глава правительства.

Президент Молдавии Майя Санду в четверг назвала вынужденной мерой закупки голубого топлива не у компании «Газпром», а у других поставщиков. Санду попросила помочь в преодолении кризиса президентов Румынии, Польши, Германии, Азербайджана и руководство ЕС, которое уже предоставило Кишиневу помощь в размере €60 млн для преодоления кризиса.

Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, «Газпром» также готов предоставить скидку в размере 25% на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене — около $790 за 1 тыс. куб. м. Кишинев добивается снижения расценок в среднем до $200−300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. «Газпром» заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. Часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.

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