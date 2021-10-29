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09:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Ценам на газ предсказали резкое падение

Глава и крупнейший акционер газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон предсказал резкое падение цен на газ в 2022 году. Такое заявление он сделал в рамках Евразийского экономического форума, его слова приводит РИА Новости.

Источник: Reuters

По мнению Михельсона, стабилизация цен на мировом газовом рынке произойдет во втором квартале следующего года. «На таком волатильном рынке газа долго существовать невозможно, зима, наверное, будет тяжелая, но со второго квартала рынок все-таки стабилизируется, резко понизившись», — отметил бизнесмен. При этом снижение будет ограниченным и не достигнет уровня, на котором цены находились в 2019 году.

Ранее участники рынка высказывались в пользу сохранения высоких цен на газ в Европе в обозримом будущем из-за холодной погоды в регионе. Такое мнение выражали немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea и замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов.

С конца августа цены на газ в Европе начали резко расти. В качестве причин специалисты называли рекордно низкий уровень заполненности европейских хранилищ и перебои с поставками. В течение двух месяцев цена неоднократно устанавливала максимальные значения за всю историю.

На момент закрытия торговой сессии 28 октября контракт с поставкой в ноябре на роттердамском хабе TTF стоил 75,6 евро за мегаватт-час, или 930,8 доллара за тысячу кубометров.

Во время загрузки произошла ошибка.
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