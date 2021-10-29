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21:22 (мск), источник: РБК

Молдавия и «Газпром» продлили контракт на пять лет

Поставки газа по новому контракту ожидаются с 1 ноября. Стороны месяц пытались договориться о новых условиях.

Источник: AP 2021

Кишинев договорился с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа на пять лет. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Молдавии.

«Стороны достигли соглашения о формуле расчета цены, проведении аудита задолженности “Молдовагаза” и необходимости дальнейших переговоров для установления графика платежей», — сказали в ведомстве.

В соответствии с соглашением прошлый контракт будет продлен на пять лет с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона. Поставки газа по новому контракту ожидаются с 1 ноября, добавили в ведомстве.

Источник в российской делегации подтвердил РБК, что контракт заключен на пять лет. В контракте будет использоваться рыночная формула, что нормально для пятилетнего контракта, добавил он.

Позже в «Газпроме» подтвердили продление контракта. Поставки начнутся с 1 ноября «на взаимовыгодных условиях».

«Газпром» и «Молдовагаз» с 2011 года ежегодно продлевали соглашение о поставках газа. Очередной контракт истек 30 сентября. Его продлили до конца октября, после чего стороны месяц пытались договориться о новых условиях.

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Прийти к соглашению сторонам мешал ценовой вопрос: Молдавия с 2021 года хотела уйти от чистой привязки газа к стоимости нефти и нефтепродуктов и подключить элементы рыночного (спотового) ценообразования. И в этом году цена на топливо для Кишинева впервые стала индексироваться в зависимости от спотовой цены на немецком хабе NCG — как раз в то время, когда биржевая цена на газ в Европе на фоне дефицита топлива в хранилищах подскочила в несколько раз с начала года. Если в 2020 году средняя цена на газ для Молдавии составляла лишь $149 за тыс. куб. м, то к сентябрю 2021 года она выросла до $550, а в октябре Молдавия платит рыночные $790 за тыс. куб. м.

Помимо этого, «Газпром» потребовал от Молдавии погасить задолженность, которая, по оценке компании, достигла $709 млн. Президент Молдавии Майя Санду признавала, что на конец 2020 года общий долг перед компанией составлял примерно $7,5 млрд. Руководство страны винит в этом Приднестровье, которое, по его версии, в отличие от Кишинева не платит за поставки годами. По другим расчетам, которая провела компания Grant Thornton, на конец 2020 года «Молдовагаз» имел задолженность около $6,55 млрд, не считая возможные пени на забалансовых счетах.

Перейти к переговорам по задолженности в Молдавии согласились при условии проведения независимого аудита, который подтвердил бы долг.

На фоне трудностей в обсуждении продления контракта Молдавия сделала пробные закупки газа по 1 млн тыс. куб. м у Польши и Нидерландов, а также 1,5 млн тыс. куб. м у Украины. За год же страна потребляет около 3 млрд куб. м газа. Так, в 2020 году «Газпром» поставил в Молдавию 3,05 млрд куб. м газа — на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 млрд куб. м), говорится в сообщении компании.

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