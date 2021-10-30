США подтвердили рыночный статус экономики России

Минторг в последний раз проводил расследование на предмет рыночности российской экономики в 2002 году. По ее итогам США признали Россию страну с рыночной экономикой.
«Министерство торговли считает, что РФ продолжает оставаться страной с рыночной экономикой для целей расследования антидемпинговых пошлин. Министерство торговли считает, что на данный момент не существует очевидных новых доказательств, оправдывающих изменение нынешнего рыночного статуса РФ», — говорится в документе в базе данных ведомства (цитата по «Интерфаксу»).
США отмечают, что с 2002 года реформы в некоторых областях «откатились назад», но в других «были реализованы». Вашингтон по итогам прошлого расследования ожидал, что рыночные реформы продолжат «значительно прогрессировать». Минторг считает, что реформы в России «продвинулись не так значительно, как ожидалось, а в некоторых случаях даже отступили». Ведомство намерено следить за ходом реформ в будущем «для целей закона об антидемпинговых пошлинах».
Минэкономики РФ сообщило, что США проводили оценку для отзыва рыночного статуса страны впервые. Ведомство отметило, что решение Вашингтона «предстоит детально изучить».
«Вместе с тем, оно дает позитивный сигнал о том, что у российских экспортеров сохраняется весь арсенал возможностей для защиты своих интересов в американских антидемпинговых процедурах, и что США не намерены пренебрегать обязательствами, принятыми в рамках ВТО», — считает замглавы Минэкономики Владимир Ильичев, его слова приводит пресс-служба министерства.
Минторг составляет список стран с нерыночной экономикой для целей антидемпингового законодательства и применения компенсационных пошлин. Сейчас в него входят Китай, Вьетнам, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.
Повторное расследование было инициировано по жалобе американского производителя удобрений CF Industries Holdings и его «дочек», свидетельствует документ, опубликованный в Федеральном регистре США. Они заявляли, что российские удобрения на основе мочевины и нитрата аммония «поставляются или могут поставляться в США по стоимости меньшей справедливой».