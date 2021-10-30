Перед длинными выходными граждане подняли выручку винным магазинам

По данным Tinkoff CoronaIndex, 27 октября траты москвичей в алкогольных магазинах выросли почти на 70% неделя к неделе. Количество трансакций увеличилось на 21%, а средний чек — почти на 40% в сравнении с предыдущей средой. По сравнению со средними тратами за неделю 18—24 октября покупки выросли более чем на треть, средний чек увеличился на 24%, а трансакции — на 6%, подсчитали аналитики.
Спровоцировать рост расходов могла информация о закрытии алкогольной розницы на период нерабочих дней, введенных в Москве с 28 октября по 7 ноября. Как сообщила газета «Ведомости», уведомления от управ и префектур о приостановке работы на этот период получили десятки магазинов, хотя алкоголь относится к продуктам питания, торговля которыми не ограничивалась. По словам источников «Ъ», требования носят выборочный характер и могут зависеть от управы. Так, ряд сетей закрыли точки в отдельных районах, говорят собеседники «Ъ». Сети «Красное&Белое» и «Винлаб» останутся открытыми, сообщали их представители.
В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сообщили, что продажи в сравнении с аналогичными днями предыдущей недели выросли в среднем на 5% в таких категориях, как фрукты и овощи, вино и мясо. В «Азбуке вкуса» говорят, что накануне нерабочих дней и 28 октября товарооборот в Москве вырос на 19,9% в сравнении с обычными днями октября, а наибольший прирост — 59,2% — пришелся на алкоголь. Так, на 79,7% выросли продаж тихих вин, на 72% — игристых. Кроме того, повышенным спросом пользовалась рыбная и мясная гастрономия, сыры и сладости, перечисляют там.
В «Ленте» зафиксировали рост продаж алкогольной продукции на 50% в сравнении с прошлой неделей. В виноторговой компании Fort также отмечают увеличение продаж с момента объявления выходных дней: «Большое оживление было во всех точках, равно как и в ресторанах, с которыми мы работаем, как раз 26—27 октября». Отгрузки в торговые сети и магазины у дома выросли на 15−20%, заявили там.
Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев считает, что на всплеск спроса в первую очередь повлияло объявление длинных нерабочих дней. Такая же ситуация была прошлой весной, когда наряду с продуктами длительного срока хранения в рознице активно раскупали алкоголь, напоминает он.
Кроме того, согласен эксперт, на резкий скачок спроса повлияла информация о возможном закрытии алкогольных магазинов.
Хотя основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин считает, что новости только стимулировали часть клиентов отказаться от посещения точек, потому что многие из пришедших до сих пор удивляются, что пивные магазины работают. По его словам, требования закрыться от «исполнителей на местах» в основном носили неформальный характер и вопрос обычно решался с привлечением юриста. Как отмечает Желагин, прирост продаж 27 октября относительно обычной среды был ощутимым, но показатель был меньше выручки в стандартную пятницу, а к концу недели спрос нормализовался.
Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз ожидает, что нерабочие дни продолжат стимулировать продажи алкоголя в рознице. Спрос будет на уровне выходных, превышающий средний показатель для будних дней на 15%, отмечает он.
Александр Ставцев также прогнозирует, что повышенный спрос на алкогольные напитки может сохраниться до конца режима нерабочих дней и в свою очередь может повлиять на продажи спиртного по итогам всего года. Ожидалось, что продажи будут ниже рекордного уровня 2020 года, но теперь прогноз может быть увеличен, отмечает эксперт. По данным ЕГАИС, в прошлом году в рознице было продано 214,34 млн дал алкогольных напитков (без учета пива), в январе—сентябре 2021 года — 151,66 млн дал.
Дмитрий Шестоперов, Анатолий Костырев
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