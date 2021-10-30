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04:59 (мск), источник: РБК

Чубайс назвал причину энергетического кризиса

Энергокризис затронул не только страны ЕС, он стал первым проявлением глобального энергоперехода, указал Чубайс. Европа ускорит темпы ухода от углеводородов, для России это означает существенное снижение экспорта, отметил он.

Источник: РИА "Новости"

Энергетический кризис наблюдается не только в странах Европы, но и в других государствах, и возник он в том числе из-за глобального энергоперехода. Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, выступление опубликовано на его странице в Facebook.

«Действительно, кризис имеет место быть. Действительно, в его причинах — ошибки с запасами газа в подземных хранилищах, ошибки, связанные с природными эффектами, в том числе низким уровнем ветра на Северном море и недостатка в выработке электроэнергетики и все то, что нам по телевизору рассказывают», — заявил он.

Однако это, по мнению Чубайса, «узко, предельно поверхностно и вообще не дает возможности сделать правильные выводы, а те выводы, которые делаются, являются идиотскими».

Спецпредставитель президента указал, что энергокризис затронул не только Европу. В качестве примера он привел Ливан, где в октябре на двое суток полностью останавливалось электроснабжение, Китай, где большинство провинций «вводят массовое отключение электроэнергии у потребителей», Бразилию и Индию. «То что имеет место быть сегодня — это мировой энергетический кризис», — подчеркнул он.

Точка зрения о том, что к кризису в Европе привели ошибки при расчете объемов запаса газа в ПХГ — «это взгляд 3 “б” класса на проблему», считает Чубайс. «В Китае не было [ошибок], но там кризис намного жестче», — заявил политик.

По словам Чубайса, то, с чем столкнулись мир и мировая энергетика — одно из первых проявлений глобального энергоперехода.

В европейских странах кризис проявляется в резком росте цен на газ, указал спецпредставитель президента. Из этого, по словам Чубайса, Европа делает вывод, что «если газ создает такого масштаба проблему, значит надо уменьшить его долю и увеличить долю возобновляемых источников энергии»: «Суть вывода, который делает Европа — нужно еще жестче вводить дикие темпы сокращения доли углеводородов в энергетическом балансе. Они их удвоят, они еще жестче пойдут в сторону солнца и ветра».

Для России это «ничего хорошего не означает»: темпы снижения российского углеводородного экспорта окажутся существенно выше, чем ожидалось ранее, заключил он.

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Этим летом и осенью цены на уголь в Европе увеличились до рекордных значений. В начале октября цена на российский энергетический уголь в портах Балтии достигала $300 за тонну. Рост цен зафиксировали и на других рынках. Биржевые цены на газ в Европе также достигали рекордной отметки $1900 за 1 тыс. куб. м на фоне дефицита в европейских хранилищах.

Развитые страны стремятся сократить использование угля в электрогенерации в связи с тем, что сжигание угля считается экологически опасным из-за большого объема выбросов. Однако согласно данным на 2020 год, на уголь приходится около 40% выработки энергии в мире.

В российском Минэнерго считают, что до 2040 года уголь останется одним из базовых элементов энергетического баланса. Однако отказ от него произойдет не одномоментно.

В августе источник РБК, близкий к правительству, сообщил, что оно намерено по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создать рабочие группы для адаптации экономики к глобальному энергопереходу, то есть для подготовки к снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики и новых технологий. Куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Сам он говорил в интервью «Коммерсанту», что глобальный энергопереход обойдется России примерно в 90 трлн руб. и будет длиться 28 лет.

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