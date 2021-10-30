Чубайс назвал причину энергетического кризиса

Энергетический кризис наблюдается не только в странах Европы, но и в других государствах, и возник он в том числе из-за глобального энергоперехода. Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, выступление опубликовано на его странице в Facebook.
«Действительно, кризис имеет место быть. Действительно, в его причинах — ошибки с запасами газа в подземных хранилищах, ошибки, связанные с природными эффектами, в том числе низким уровнем ветра на Северном море и недостатка в выработке электроэнергетики и все то, что нам по телевизору рассказывают», — заявил он.
Однако это, по мнению Чубайса, «узко, предельно поверхностно и вообще не дает возможности сделать правильные выводы, а те выводы, которые делаются, являются идиотскими».
Спецпредставитель президента указал, что энергокризис затронул не только Европу. В качестве примера он привел Ливан, где в октябре на двое суток полностью останавливалось электроснабжение, Китай, где большинство провинций «вводят массовое отключение электроэнергии у потребителей», Бразилию и Индию. «То что имеет место быть сегодня — это мировой энергетический кризис», — подчеркнул он.
Точка зрения о том, что к кризису в Европе привели ошибки при расчете объемов запаса газа в ПХГ — «это взгляд 3 “б” класса на проблему», считает Чубайс. «В Китае не было [ошибок], но там кризис намного жестче», — заявил политик.
По словам Чубайса, то, с чем столкнулись мир и мировая энергетика — одно из первых проявлений глобального энергоперехода.
В европейских странах кризис проявляется в резком росте цен на газ, указал спецпредставитель президента. Из этого, по словам Чубайса, Европа делает вывод, что «если газ создает такого масштаба проблему, значит надо уменьшить его долю и увеличить долю возобновляемых источников энергии»: «Суть вывода, который делает Европа — нужно еще жестче вводить дикие темпы сокращения доли углеводородов в энергетическом балансе. Они их удвоят, они еще жестче пойдут в сторону солнца и ветра».
Для России это «ничего хорошего не означает»: темпы снижения российского углеводородного экспорта окажутся существенно выше, чем ожидалось ранее, заключил он.
Этим летом и осенью цены на уголь в Европе увеличились до рекордных значений. В начале октября цена на российский энергетический уголь в портах Балтии достигала $300 за тонну. Рост цен зафиксировали и на других рынках. Биржевые цены на газ в Европе также достигали рекордной отметки $1900 за 1 тыс. куб. м на фоне дефицита в европейских хранилищах.
Развитые страны стремятся сократить использование угля в электрогенерации в связи с тем, что сжигание угля считается экологически опасным из-за большого объема выбросов. Однако согласно данным на 2020 год, на уголь приходится около 40% выработки энергии в мире.
В российском Минэнерго считают, что до 2040 года уголь останется одним из базовых элементов энергетического баланса. Однако отказ от него произойдет не одномоментно.
В августе источник РБК, близкий к правительству, сообщил, что оно намерено по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создать рабочие группы для адаптации экономики к глобальному энергопереходу, то есть для подготовки к снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики и новых технологий. Куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Сам он говорил в интервью «Коммерсанту», что глобальный энергопереход обойдется России примерно в 90 трлн руб. и будет длиться 28 лет.
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