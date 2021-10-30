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08:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер-министр Украины призвал искать альтернативу газу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что тепловым компаниям необходимо искать другие источники энергии из-за подорожания газа. В качестве альтернативы он предложил использовать биотопливо.

Источник: Reuters

Шмыгаль считает, что сейчас пришло время «задуматься об энергоэффективности и энергосбережении». «Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом», — сказал он на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Одессе (цитата по «Вести.ua»).

Премьер-министр обратил внимание на Волынскую область, где более половины бюджетных котельных работают на альтернативном топливе — в частности, на пеллетах (твердое топливо, получаемое из спрессованных отходов сельскохозяйственного производства). По мнению Дениса Шмыгаля, такая альтернатива позволяет «спокойно пройти отопительный сезон».

«Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано», — убежден он.

Фьючерсы на газ в Европе начали резко дорожать летом, в октябре они достигли максимума — $1900 за тыс. куб. м. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе поручил «Газпрому» повысить запасы в Европе после закачки в российские хранилища. К 29 октября цена на газ опустилась ниже $800.

Во время загрузки произошла ошибка.
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