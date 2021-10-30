Премьер-министр Украины призвал искать альтернативу газу

Шмыгаль считает, что сейчас пришло время «задуматься об энергоэффективности и энергосбережении». «Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом», — сказал он на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Одессе (цитата по «Вести.ua»).
Премьер-министр обратил внимание на Волынскую область, где более половины бюджетных котельных работают на альтернативном топливе — в частности, на пеллетах (твердое топливо, получаемое из спрессованных отходов сельскохозяйственного производства). По мнению Дениса Шмыгаля, такая альтернатива позволяет «спокойно пройти отопительный сезон».
«Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано», — убежден он.
Фьючерсы на газ в Европе начали резко дорожать летом, в октябре они достигли максимума — $1900 за тыс. куб. м. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе поручил «Газпрому» повысить запасы в Европе после закачки в российские хранилища. К 29 октября цена на газ опустилась ниже $800.