Советник Путина заявил об отсутствии «пузыря» на рынке газа в Европе

Аномальный рост цен на газ в Европе, которые 6 октября достигли почти $2 тыс. за 1 тыс. куб. м, — это не ценовой пузырь, а «реальная рыночная обстановка». Об этом в интервью РБК рассказал советник, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
«Это реальная рыночная обстановка, связанная с постпандемийным восстановлением спроса на энергоносители во всем мире. Речь не про финансовую пирамиду и что-то виртуальное, тут четко — спрос и предложение», — сказал Эдельгериев. На сегодняшний день предложения меньше, чем спроса.
По словам советника Путина, с одной стороны, это была сознательная политика западных государств не вкладываться в добычу углеводородов (нефти и газа). С другой стороны, резкий рост спроса в Азии. «В итоге даже американцы направили свой СПГ в Азию. Все это и спровоцировало рост цен», — добавил он.
В сентябре группа депутатов Европарламента заявила, что «Газпром», обладающий монополией на поставку трубопроводного газа из России, мог спровоцировать рекордный рост цен на газ в Европе и использовать его, чтобы получить разрешение на запуск газопровода «Северный поток-2» до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя. Но «ряд высокопоставленных чиновников в Европе высказались о том, что Россия выполняет свои обязательства по контрактам [на поставку газа] и не виновата в этом скачке цен. Если бы была малейшая зацепка, в чем упрекнуть Россию [из-за невыполнения контрактов], они бы непременно этим воспользовались и раздули бы это», — отметил Эдельгериев.
Но он признал, что в ценах на газ могут быть и «какие-то спекулятивные моменты» из-за политических заявлений и общей обстановки в мире. «Но в целом это не пузырь, а действительно вопрос спроса и предложения», — заключил чиновник.
По мнению советника Путина, из-за аномальных цен на газ западные страны будут вынуждены отложить планы по декарбонизации (отказу от традиционных видов топлива). «В краткосрочной перспективе темпы замедлятся, потому что когда растут цены и людям холодно дома, мало кто думает о декарбонизации», — сказал он. Но чиновник считает, что в худшем случае цены останутся на таком высоком уровне до конца отопительного сезона: «Дальше они вернутся на нормальный рыночный уровень. В более дальней перспективе они еще и снизятся».
Предправления и совладелец крупнейшей российской частной газовой компании НОВАТЭК (экспортирует сжиженный природный газ, СПГ) Леонид Михельсон также считает, что цены на газ могут снизиться после окончания зимы, во втором квартале 2022 года. «Зима, наверное, будет тяжелая. Цены на газ могут снизиться со второго квартала [2022 года]», — заявил он 28 октября, выступая на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне. Но, по его словам, мир уже не вернется к тем ценам, которые были в 2019 году ($300−400 за 1 тыс. куб. м).