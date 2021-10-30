12:07 (мск), источник: РБК
В Молдавии раскрыли цену на газ по новому контракту с «Газпромом»
В ноябре российский газ будет стоить Молдавии примерно $450 за кубометр.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В ноябре российский газ будет стоить Молдавии около $450 за 1 тыс. куб. м., что в два раза меньше рыночной цены и той стоимости, которую страна платила в октябре. Об этом написал вице-премьер страны Андрей Спыну на своей странице в Facebook.
«Я могу сказать на данный момент, что исходя из текущих рыночных цен, на ноябрь цена будет быть приблизительно вокруг фигуры $450 за тысячу кубометров», — сказал Спыну.
Он отметил, что делегация определила формулу цен, которая основана на соотношении цен на газ и нефть на рынке, но она будет принята, если на это согласятся компании «Молдова-Газпром» и «Газпром».