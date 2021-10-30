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15:39 (мск), источник: Ведомости

Путин заявил, что бюджет России будет профицитным в 2021 году

В 2020 году дефицит бюджета РФ увеличился до 4% ВВП, а в текущем году бюджет будет профицитными. Об этом на заседании саммита G20 рассказал в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин.

Источник: Reuters

В 2021 году после масштабных мер поддержки населения, бизнеса и системы здравоохранения, которые были приняты в прошло году, макроэкономическую политику удалось нормализовать, отметил президент.

В остальных странах «двадцатки» складывается иная ситуация — на фоне пандемии дефицит бюджета в среднем достиг в 2020 году 11,2%, сказал Путин. Сейчас его уровень тоже высокий — 8,7%

40% дефицита бюджетов всех стран «двадцатки» за 2020−2021 годы придётся на США, от экономики которых зависит ситуация в мире, отметил глава России.

«Избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках — энергии, продовольствия и так далее. Повторю, базовая причина этих явлений — серьёзные бюджетные дефициты в развитых экономиках, это первопричина. Их сохранение создаёт риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство, о котором тоже говорили», — заявил Путин.

В этом же выступлении президент РФ коснулся темы пандемии коронавируса. Он предложил странам ускорить взаимное признание вакцин и призвал ВОЗ выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин.

Саммит проходит 30—31 октября под итальянским председательством. Тема сегодняшнего заседания — «Мировая экономика и глобальное здравоохранение».

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