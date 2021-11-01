Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 ноябряИспытание водородной бомбы, первый Дворец бракосочетаний в СССР, основание Евросоюза и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
7Названы семь мифов о яйцах: правда или ложь
01:09 (мск), источник: Известия

Российские банки снизят ставки на экоипотеку

Крупнейшие кредитные организации запускают льготную «зеленую» ипотеку: ее уже разрабатывают в Сбербанке и Газпромбанке, а оценивают эту возможность в Альфа-банке, ПСБ, Росбанке и «Дом. РФ», рассказали «Известиям» их представители.

Источник: Известия

Первым в сентябре этого года экоипотеку ввели в ВТБ с дисконтом в 1,6 п.п. к базовой ставке для жилищных ссуд при покупке недвижимости в новых домах со значением энергоэффективности А++.

Запуск подобных скидок для клиентов простимулирует отрасль жилищного строительства и приведет к росту ипотечных портфелей банков, считает директор розничных продуктов банка «Дом.рф» Евгений Шитиков.

При этом банки уверены, что господдержка могла бы значительно повысить спрос на «зеленую» ипотеку. К ней относятся здания с высочайшей экоргоэффективностью, системами очистки воды и повторного использования энергии из нее, а также экологичными материалами и сопутствующей инфраструктурой, считает директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов.

По таксономии «зеленых» проектов, такая недвижимость должна соответствовать одному или нескольким национальным стандартам в сфере экологичного строительства, рассказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. В мае 2021-го число объектов, подходящих этим критериям, достигло 211, что на 130 больше, чем к концу 2019-го, сообщила аналитик «Финама» Наталия Пырьева.

Кроме того, сейчас сохраняется высокий потенциал роста рынка жилья — это создает предпосылки для запуска новых льготных программ, в частности экоипотеки, считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова. По ее мнению, в ближайшее время только крупные банки будут разрабатывать такое направление кредитования из-за их вовлеченности в экологическую повестку, наличия ресурсов для определения критериев «зеленой» недвижимости и возможности получения субсидий от государства.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Провод для грусти: наказание за неоплату электричества хотят ужесточить
Запомнить всё: бизнес хотят обязать три года хранить переписку в закрытых сетях
Лавров: НАТО не желает никакого взаимодействия с Россией
Пилота Су-35 будут судить за сбитый Су-30
Путин: температура в РФ растет быстрее общемировой в 2,5 раза
Генсек ООН Гутерриш разочарован итогами саммита G20
Макгрегор анонсировал величайшее возвращение в истории спорта
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Gnezdo.ru
Джо Байден серьезно болен - американские СМИ
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Почему зарплаты растут, а россияне беднеют: правда
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Hi-Tech
Мы все аватары. Как устроена Meta-вселенная Интересная концепция
Горячие темы на Авто
Хобби , увлечение , стиль жизни . 339
Думаю - сравниваю и взвешиваю (на безмене )-- 278
Налог на имущество... 263
Маловата зарплата мне кажется 161
Кино
74-летняя Варлей вернется на экраны: первые фото в новой роли Актриса занята на площадке сериала «Тетя Люси»
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Крутые товары отдадут со скидками до 90%
Как улучшить рабочее место дома
Дети
Забавный ролик о малыше собрал более 16 млн просмотров Ребенок интересно отреагировал на стеклянный мост
Леди
Подписчики раскритиковали Бузову за выход в «голом» платье Фанаты пристыдили российскую певицу
Дом
Как улучшить рабочее место дома
6 правил влажной уборки, которые сэкономят ваше время
В США продают дом на маленьком острове посреди залива
Как выглядит квартира в Москве с очень-очень большими комнатами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь