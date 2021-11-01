Стоимость российской пшеницы обновляет максимумы

Средние цены на российскую пшеницу с 12% протеина на неделе выросли на $9, до $325 за тонну, говорится в обзоре «Совэкона». Как отмечает директор аналитического центра Андрей Сизов, это максимальный уровень с сезона-2012/13. По его словам, ключевыми факторами стали ограниченное предложение зерна в мире, в частности сложности с урожаем в России и Канаде, а также относительно высокий спрос. Минсельхоз США (USDA) в октябре снизил оценку мировых запасов пшеницы на 6 млн тонн, до 277,2 млн тонн, а прогноз урожая в Канаде — на 2 млн тонн, до 21 млн тонн.
По текущему прогнозу Минсельхоза РФ, в этом году в России соберут более 123 млн тонн зерна в чистом весе, тогда как ранее министерство ожидало урожай на уровне 127,4 млн тонн.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что очередной рост цен на пшеницу на мировых рынках был спровоцирован спросом со стороны госкомпаний ряда стран. В частности, поддержку оказал тендер GASC 27 октября, на котором Египет закупил пшеницу по весьма высоким ценам, указывает эксперт. GASC закупила 360 тыс. тонн пшеницы с поставкой 1—10 декабря, включая 180 тыс. тонн из России по $327−328,36 за тонну без учета фрахта. Еще 120 тыс. тонн пришлось на пшеницу с Украины, 60 тыс. тонн — из Румынии. Двумя неделями ранее GASC отменила тендер, на котором самая дешевая пшеница предлагалась по $326 за тонну, отмечают в «Совэконе».
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин полагает, что мировой рынок «смирился с неминуемым ростом цен на зерно», а крупнейшие страны-импортеры больше не надеются на коррекцию.
Он отмечает, что поставщики российской пшеницы на последнем тендере GASC выиграли половину лотов. «Запасы наших конкурентов начали иссякать, а мы начали отыгрывать свои позиции в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка.— “Ъ”)», — говорит Зернин. Хотя Андрей Сизов отмечает, что экспортеры российской пшеницы готовы контрактоваться только по относительно высоким ценам, чтобы точно учесть размер пошлины. До 10 ноября на экспорт пшеницы из РФ действует пошлина $67 за тонну, с 10 по 16 ноября — $69,9 за тонну.
Как отмечает Дмитрий Рылько, при текущих исключительно высоких мировых ценах у экспортеров российской пшеницы есть возможность на получение доходности. До этого был долгий период низкой активности, заключалось мало новых контрактов, на фоне чего закупочная цена в портах снизилась, а теперь аграрии могут активизировать продажи перед новогодними праздниками, указывает он.
По данным «Совэкона», средние закупочные цены на пшеницу в глубоководных портах на неделе снизились с 16−16,2 тыс. до 15,5−16 тыс. руб. за тонну. По словам Андрея Сизова, следующая цель для российской пшеницы — $350 за тонну. Но, отмечает он, на котировки будут негативно влиять хороший урожай пшеницы в Австралии, кукурузы — в Бразилии, а также слабый спрос на фуражное зерно со стороны Китая.
По таможенным данным, которые приводит «Совэкон», с начала сезона по 28 октября РФ экспортировала 12,1 млн тонн зерна, включая 10,5 млн тонн пшеницы.
Это на 33% и 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, соответственно. По мнению Дмитрия Рылько, текущий рост цен на мировых рынках может временно вызвать оживление спроса на пшеницу, но ажиотажных закупок ждать не стоит.
Андрей Сизов считает, что в ближайшие месяцы темпы экспорта зерна из России заметно расти не будут, из-за того что экспортерам необходимо учитывать в ценах размер пошлины. По прогнозам Эдуарда Зернина, из-за плавающей пошлины объемы экспорта в этом сезоне будут отставать на 20−25% от прошлого. Но во второй половине сезона, добавляет эксперт, Россия может оказаться лидирующим поставщиком зерна в регионе MENA, так как конкуренты активно распродавали свою продукцию с начала сезона.
Анатолий Костырев