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09:27 (мск), источник: ТАСС

ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Банк России приказом от 1 ноября 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Спутник» (г. Самара). Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе регулятора.

Источник: РИА "Новости"

Временной администрацией банка, функции которой ранее были возложены ЦБ на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), осуществлены мероприятия по достоверному отражению в учете стоимости его активов и обязательств.

Проведенная ревизия касс подразделений кредитной организации выявила крупную недостачу наличных денежных средств.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по итогам рассмотрения заявления временной администрации о выявленной недостаче.

По результатам мероприятий установлена полная утрата капитала банком «Спутник». В сообщении отмечается, что ЦБ принял решение, руководствуясь тем, что банк полностью утратил собственные средства, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и завышал стоимость активов в учете и отчетности.

Кроме того, «Спутник» нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы, нормативные акты и предписания ЦБ, из-за чего регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков. Также банк был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций, сообщается на сайте регулятора.

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Деятельность прежней временной администрации приказом ЦБ прекращена. В банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк «Спутник» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на проведение банковских операций, осуществленный до срока окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовые последствия его введения, в том числе обязанность Агентства по страхованию вкладов по выплате страхового возмещения по вкладам.

По величине активов «Спутник» занимал, по данным на 1 октября 2021 года, 295-е место в банковской системе России.

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