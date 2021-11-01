Токен по мотивам «Игры в кальмара» обесценился после роста на 7500% за день

Криптовалюта Squid, выпущенная по мотивам сериала Netflix «Игра в кальмара» (Squid Game), в понедельник за несколько часов подорожала почти на 7500%, после чего рухнула почти до нуля.
По данным CoinMarketCap, токен, который 31 октября на пике торговался по $37,6, на максимуме в понедельник достигал цены $2856. После этого за несколько минут его стоимость упала до $0,0008.
Подобное происходит, когда создатели криптовалюты резко обналичивают принадлежащие им токены, чтобы заработать на доверчивых инвесторах, поясняет Gizmodo. Явный признак того, что Squid был «очевидной аферой» с самого начала, — тот факт, что монеты можно было купить, но невозможно продать, отмечает издание. О жалобах инвесторов, которые не могли продать токен на децентрализованной бирже Pancakeswap, предупреждал и CoinMarketCap.
CryptoPotato также сообщал, что некоторые вложившиеся в Squid криптоэнтузиасты не смогли вывести свои деньги. Запрет на продажу мог быть антидемпинговой защитой, однако в документации токена не упоминались какие-либо механизмы контроля рынка, отметило издание.
Создатели криптовалюты изначально заявляли, что Squid станет эксклюзивной монетой платформы для криптоигры, основанной на показанной в сериале Netflix игре на выживание. Онлайн-турнир должен был начаться в ноябре.
Однако теперь сайт криптовалюты SquidGame.cash недоступен для пользователей, а аккаунты в соцсетях пропали, пишет Gizmodo. Последнее сообщение в Telegram-канале токена гласит: «Кто-то пытается взломать наш проект. <…> Мы пытаемся защитить его, но цена по-прежнему ненормальна. Разработчики Squid Game не хотят продолжать вести проект, так как мы подавлены из-за мошенников и переполнены стрессом. Мы вынуждены снять все ограничения и правила транзакции Squid Game».