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17:09 (мск), источник: Forbes

Токен по мотивам «Игры в кальмара» обесценился после роста на 7500% за день

Стоимость криптовалюты Squid, выпущенной по мотивам сериала «Игра в кальмара», обвалилась почти до нуля после резкого взлета до $2850. Инвесторы, вложившиеся в нее, пожаловались, что не могут вывести деньги.

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Источник: Reuters

Криптовалюта Squid, выпущенная по мотивам сериала Netflix «Игра в кальмара» (Squid Game), в понедельник за несколько часов подорожала почти на 7500%, после чего рухнула почти до нуля.

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По данным CoinMarketCap, токен, который 31 октября на пике торговался по $37,6, на максимуме в понедельник достигал цены $2856. После этого за несколько минут его стоимость упала до $0,0008.

Подобное происходит, когда создатели криптовалюты резко обналичивают принадлежащие им токены, чтобы заработать на доверчивых инвесторах, поясняет Gizmodo. Явный признак того, что Squid был «очевидной аферой» с самого начала, — тот факт, что монеты можно было купить, но невозможно продать, отмечает издание. О жалобах инвесторов, которые не могли продать токен на децентрализованной бирже Pancakeswap, предупреждал и CoinMarketCap.

CryptoPotato также сообщал, что некоторые вложившиеся в Squid криптоэнтузиасты не смогли вывести свои деньги. Запрет на продажу мог быть антидемпинговой защитой, однако в документации токена не упоминались какие-либо механизмы контроля рынка, отметило издание.

Создатели криптовалюты изначально заявляли, что Squid станет эксклюзивной монетой платформы для криптоигры, основанной на показанной в сериале Netflix игре на выживание. Онлайн-турнир должен был начаться в ноябре.

Однако теперь сайт криптовалюты SquidGame.cash недоступен для пользователей, а аккаунты в соцсетях пропали, пишет Gizmodo. Последнее сообщение в Telegram-канале токена гласит: «Кто-то пытается взломать наш проект. <…> Мы пытаемся защитить его, но цена по-прежнему ненормальна. Разработчики Squid Game не хотят продолжать вести проект, так как мы подавлены из-за мошенников и переполнены стрессом. Мы вынуждены снять все ограничения и правила транзакции Squid Game».

Тимур Батыров

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