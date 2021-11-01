Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 ноябряИспытание водородной бомбы, первый Дворец бракосочетаний в СССР, основание Евросоюза и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
19:43 (мск), источник: Forbes

Состояние богатейшего человека мира впервые достигло $300 млрд

В мире появился первый миллиардер с состоянием $300 млрд. Такой оценки после начала торгов достиг капитал Илона Маска, растущий вслед за повышением котировок Tesla.

Источник: AP 2021

Состояние богатейшего бизнесмена планеты, основателя Tesla Илона Маска, впервые достигло $300 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time. Этот рейтинг обновляется в реальном времени во время биржевых торгов, и к их закрытию оценки состояний бизнесменов могут поменяться.

Оценки в $300 млрд состояние Маска достигло в 16:45 мск, через 15 минут после начала торгов в США. К этому моменту капитал Маска рос на $7,4 млрд (+2,52%) по сравнению с закрытием торгов в пятницу, следует из данных Forbes Real-Time.

Новость
Состояние богатейших людей России увеличилось на $65,6 млрд

Состояние миллиардера выросло вслед за повышением котировок Tesla. Бумаги автоконцерна после открытия торгов в понедельник подскочили на 3,2% и на максимуме торговались по $1150. Позднее цена скорректировалась: на 17:46 мск акции Tesla стоили $1143, прибавляя 2,66% к цене прошлого закрытия, а состояние главы компании оценивалось в $296,5 млрд.

Вторую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов занимает основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние упало на $1,7 млрд и теперь оценивается в $194,2 млрд. Тройку лидеров замыкает глава LVMH Бернар Арно, чей капитал составляет $189,9 млрд.

На прошлой неделе Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов состояний богатейших. Тогда его состояние впервые превысило $270 млрд после резкого скачка акций Tesla. 21-процентная доля миллиардера в компании — основная часть его капитала. Помимо нее, бизнесмену принадлежит миноритарная доля в основанной им космической компании SpaceX.

25 октября рыночная стоимость Tesla впервые превысила $1 трлн. Это произошло на фоне заявления крупного сервиса аренды автомобилей Hertz о заказе 100 000 электромобилей Tesla. Они составят больше 20% всего мирового парка Hertz. Осведомленные источники Bloomberg заявили, что сделка принесет компании Маска $4,2 млрд. Заказ Hertz составляет примерно 1/10 от того объема, который Tesla сейчас производит за год, отмечало агентство. Reuters назвал это крупнейшим заказом для Tesla.

Автоконцерн Маска стал пятой компанией из США, капитализация которой составляет не меньше $1 трлн, отмечало агентство. Причем Tesla — вторая по скорости достижения такого статуса: быстрее это сделал только Facebook, но сейчас его стоимость меньше $1 трлн, написал Bloomberg.

Тимур Батыров

Во время загрузки произошла ошибка.
 10 богатейших семей России — 2021. Рейтинг Forbes
Декларации 2021: сколько заработал Путин и кто стал самым богатым чиновником
Попова: на исправление ситуации с COVID-19 нужно больше недели
Первый российский регион объявил о продлении нерабочих дней
Путин: на корабль США в Черном море можно посмотреть в прицел
Токен по «Игре в кальмара» обесценился после роста на 7500%
До 5% россиян заражаются коронавирусом после полной вакцинации
Глава «Нафтогаза» заявил о растущих рисках войны с Россией
Оксфордский словарь назвал слово 2021 года
Gnezdo.ru
Почему зарплаты растут, а россияне беднеют: правда
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Hi-Tech
Провели месяц с iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Хвалим, ругаем и показываем много фото и видео Протестировали все
Горячие темы на Авто
Хобби , увлечение , стиль жизни . 341
Думаю - сравниваю и взвешиваю (на безмене )-- 283
Налог на имущество... 263
Маловата зарплата мне кажется 164
Кино
Бузова возмутилась из-за отмены спектакля с ее участием во МХАТе Звезда обратилась к театру в своем инстаграме
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Крутые товары отдадут со скидками до 90%
Как улучшить рабочее место дома
Gnezdo.ru
5 актеров, которые были женаты на одной женщине
5 дочек актрис, которые популярнее звездных мам
5 признаков, что у вас "голубая" кровь дворянки
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Леди
Константин Ивлев похудел на 30 килограммов Шеф-повар избавился от лишнего веса за год
Дом
Как улучшить рабочее место дома
В моду вошли очень необычные интерьеры гостиных
Рушим стереотипы: 5 интерьеров с яркими стенами
Как выглядит пятикомнатная квартира за 55 млн с самоваром (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь