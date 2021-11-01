Состояние богатейшего человека мира впервые достигло $300 млрд

Состояние богатейшего бизнесмена планеты, основателя Tesla Илона Маска, впервые достигло $300 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time. Этот рейтинг обновляется в реальном времени во время биржевых торгов, и к их закрытию оценки состояний бизнесменов могут поменяться.
Оценки в $300 млрд состояние Маска достигло в 16:45 мск, через 15 минут после начала торгов в США. К этому моменту капитал Маска рос на $7,4 млрд (+2,52%) по сравнению с закрытием торгов в пятницу, следует из данных Forbes Real-Time.
Состояние миллиардера выросло вслед за повышением котировок Tesla. Бумаги автоконцерна после открытия торгов в понедельник подскочили на 3,2% и на максимуме торговались по $1150. Позднее цена скорректировалась: на 17:46 мск акции Tesla стоили $1143, прибавляя 2,66% к цене прошлого закрытия, а состояние главы компании оценивалось в $296,5 млрд.
Вторую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов занимает основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние упало на $1,7 млрд и теперь оценивается в $194,2 млрд. Тройку лидеров замыкает глава LVMH Бернар Арно, чей капитал составляет $189,9 млрд.
На прошлой неделе Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов состояний богатейших. Тогда его состояние впервые превысило $270 млрд после резкого скачка акций Tesla. 21-процентная доля миллиардера в компании — основная часть его капитала. Помимо нее, бизнесмену принадлежит миноритарная доля в основанной им космической компании SpaceX.
25 октября рыночная стоимость Tesla впервые превысила $1 трлн. Это произошло на фоне заявления крупного сервиса аренды автомобилей Hertz о заказе 100 000 электромобилей Tesla. Они составят больше 20% всего мирового парка Hertz. Осведомленные источники Bloomberg заявили, что сделка принесет компании Маска $4,2 млрд. Заказ Hertz составляет примерно 1/10 от того объема, который Tesla сейчас производит за год, отмечало агентство. Reuters назвал это крупнейшим заказом для Tesla.
Автоконцерн Маска стал пятой компанией из США, капитализация которой составляет не меньше $1 трлн, отмечало агентство. Причем Tesla — вторая по скорости достижения такого статуса: быстрее это сделал только Facebook, но сейчас его стоимость меньше $1 трлн, написал Bloomberg.