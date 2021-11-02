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05:42 (мск), источник: Известия

Спрос на доставку товаров из-за рубежа в Россию демонстрирует взрывной рост

Спрос на доставку товаров из-за рубежа в Россию показал взрывной рост. По данным курьерской службы СДЭК, за три квартала 2021 года количество посылок из Китая выросло в 36 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, из США — в 7,2 раза, из Великобритании — в 199 раз, из Южной Кореи — в 17 раз, из Турции — в 17 раз, из Узбекистана — в 65 раз, а из Таиланда — в 753 раза.

Источник: Известия

При этом, по данным СДЭК, лидер по объему доставок — Китай с долей в 93% заказов, а также США — 4%.

Оставшиеся 3% распределили между собой Великобритания, Южная Корея, Таиланд, Турция, Германия, Узбекистан, Чехия и другие страны.

В «Почте России» заметили, что всё больше магазинов отправляют товары партиями. Также жители России стали чаще заказывать доставку импортных посылок на дом.

Представитель «Почты России» сказал «Известиям», что за первое полугодие 2021-го выручка от доставки импортных отправлений выросла на 33,7% и составила 15,4 млрд рублей.

«Основная причина роста заключается в восстановлении логистических цепочек, которые были нарушены из-за карантинных мероприятий. Это касается всех видов перевозок: авиа-, ж/д и морским транспортом», — пояснил «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

А руководитель департамента международной логистики СДЭК Андрей Побежимов предположил, что покупатели, которые обычно делали офлайн-покупки во время зарубежных поездок, теперь лишились такой возможности и вынуждены делать заказы в интернет-магазинах.

По информации АКИТ, в этом году чаще всего в зарубежных интернет-магазинах россияне заказывают одежду и обувь, цифровую и бытовую технику, мебель и товары для дома. Наблюдается также большой спрос на товары для детей, инструменты и садовую технику.

Во время загрузки произошла ошибка.
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